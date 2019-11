Welke kies jij? Zowel ‘His Dark Materials’ als ‘The Witcher’ willen antwoord bieden op ‘Game Of Thrones’ MVO

10 november 2019

12u00 0 TV ‘Game Of Thrones’ is ondertussen al een half jaar voorbij. Of je nu een fan was van het controversiële einde van de reeks of niet, de kans is groot dat je je vaste afspraak voor de buis mist. HBO, de Amerikaanse zender die ons ‘Game Of Thrones’ schonk, weet dat heel goed. Met het magische ‘His Dark Materials’ hoopt men een even loyaal gevolg te lokken. Maar ook Netflix komt met een antwoord op die leegte: ‘The Witcher’, een concept dat zowaar nog veel dichter aanleunt tegen de thematiek die we gewoon waren.

Voor Netflix is het belangrijker dan ooit om met intrigerende, originele films en series op de proppen te komen. Door de opkomst van andere streamingdiensten zoals Disney+ en Apple TV, die ook elk hun eigen ‘originals’ beloven, moeten ze zich onderscheiden van de concurrentie. HBO wil zo snel mogelijk uit de schaduw van hun ‘Game Of Thrones’-finale stappen door kijkers nieuw en beter materiaal aan te bieden. Hun concept rond ‘The Golden Compass’ was al een hype nog voor de eerste uitzending, en ook ‘The Witcher’ is een verhaal dat nog voor aanvang al op vele fans kon rekenen. Logisch ook, gezien ze beiden gebaseerd zijn een boekenreeks. Maar wat valt er nu echt te zeggen over beide shows?

‘The Witcher’: episch kostuumdrama vol geweld en een laagje magie

Om maar te beginnen met het concept dat het dichtst op ‘Game Of Thrones’ aansluit: ‘The Witcher’ biedt net datgene wat we missen sinds het populaire HBO-drama is afgelopen. Fantasy, drama, het nodige geweld en zelfs een beetje romantiek.

Het verhaal

‘The Witcher’, gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken van Andrzej Sapkowski (en uiteraard ook bekend van de populaire reeks videogames), is een episch verhaal over familie en het lot. De eenzame monsterjager Geralt of Rivia probeert zijn plek te vinden in een wereld waar de meeste mensen slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. Het noodlot brengt hem bij een machtige magiër en een jonge prinses die een gevaarlijk geheim met zich meedraagt. De drie zijn aan elkaar overgeleverd om hun weg door het onheilspellende ‘Continent’ te vinden.

In de hoofdrol zien we Henry Cavill, die we kennen als Superman uit ‘Man Of Steel’. Maar vanaf nu zal hij door het leven gaan als de gevaarlijke ‘witcher’ Geralt of Rivia. Naast hem zien we actrices Anya Chalotra en Freya Allan in prominente rollen.

Wat maakt ‘The Witcher’ precies een perfecte opvolger voor ‘Game Of Thrones’? Misschien wel het feit dat we er even lang van zullen kunnen genieten. Showrunner Lauren S. Hissrich tekende al plannen uit voor zeven seizoenen, zo zei ze in een recent interview. “Ik wil werken aan een verhaal dat mensen jarenlang kan blijven boeien”, klinkt het. “Het zou een grote fout zijn om ons alleen te focussen op het eerste seizoen, zonder na te denken over hoe de personages kunnen groeien.”

Niet voor kinderen

Hij mag er dan wel uitzien als een soort superheld, ‘The Witcher’ is niet geschikt voor een jong publiek, waarschuwt Hissrich. “De show bevat te veel elementen die niet voor kinderen bedoeld zijn, zoals seks en geweld. Die zijn er trouwens niet gewoon om ze erbij te sleuren, maar om het verhaal te versterken. Vertel dat verhaal gewoon niet aan je kroost. Het is een show voor volwassenen.”

De acht afleveringen van ‘The Witcher’ zijn vanaf 20 december wereldwijd te zien op Netflix.

‘His Dark Materials’: donkere fantasy in een prachtig ontworpen wereld

Ondertussen hebben ze in het kamp van HBO ook een waardige opvolger klaar: ‘His Dark Materials’, gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken van Philip Pullman. Die ging op 5 november in première. In de volksmond is ‘His Dark Materials’ ook wel bekend als ‘The Golden Compass’, de titel van een verfilming met onder andere Nicole Kidman. Die productie bleek echter geen groot succes, en er kwam uiteindelijk geen vervolg.

Deze serie belooft echter heel wat anders. We wéten bijvoorbeeld al dat er een vervolg zal komen, want HBO bestelde ineens twee seizoenen. ‘His Dark Materials’ werd gemaakt met het ‘opvullen van het lege primetime plekje’ in het achterhoofd, en bevat dan ook alle elementen om één van de nieuwe topfavorieten op de buis te worden: een pakkend verhaal dat meteen nostalgie opwekt, een sterke cast en bovenal: een prachtig uitgewerkte wereld.

HBO sloeg voor de gelegenheid de handen in elkaar met BBC, en in het Verenigd Koninkrijk is de serie nu al de best bekeken serie in vijf jaar tijd. Maar liefst 7,2 miljoen mensen bekeken de eerste aflevering.

Het verhaal

De serie volgt Lyra Belaqua, een dappere jongedame uit een andere wereld, die op zoek is naar haar gekidnapte beste vriend. Die zoektocht onthult een geheimzinnige organisatie die kinderen ontvoert, waarvan Lyra aanvankelijk dacht dat het maar een kwaad sprookje was. Tijdens haar strijd om de kinderen terug te halen ontmoet ze Will, die ook op zoek is naar zijn broertje. Samen reizen ze door verschillende werelden waar ze bizarre wezens en gevaarlijke geheimen ontdekken en waar het lot van de levenden én de doden in hun handen ligt. Gelukkig hebben ze hun Daemons om hen bij te staan: een stukje van hun ziel dat de vorm van een dier aanneemt. De relatie tussen mens en Daemon is heilig, en mag nooit verbroken worden.

We zien James McAvoy (‘Glass’, ‘X-Men: First Class’) als de geheimzinnige oom van Lyra, en Lyra zelf wordt vertolkt door de veertienjarige Dafne Keen. Haar kennen we nog uit de film ‘Logan’, al is ze nog volop aan de start van haar carrière bezig.

Wat de reeks vooral siert zijn de goed uitgewerkte CGI-beelden (Computer Generated Images) als het op de vele Daemons aankomt. Wanneer je naar een reeks met pratende dieren kijkt, wil je toch écht dat die beestjes er geloofwaardig uitzien.

‘His Dark Materials’ is in ons land nu al te bekijken via Telenet Play en Play More. Elke maandag verschijnt er een nieuwe aflevering, tegelijk met de uitzending op HBO in Amerika.