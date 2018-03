Welke kapoen wordt kampioen? VIER lanceert schattige promo voor play-offs SD

22 maart 2018

20u30

Op 30 maart starten de play-offs en die gelegenheid grijpt VIER aan om een schattig promofilmpje te maken. Op de deuntjes van Annie's 'It's The Hard-knock Life' bereiden deze kapoentjes zich voor op de titelstrijd. Elke week een topwedstrijd. Volg de ontknoping van de Belgische competitie elke matchdag in 'Sports Late Night'.

