Welke dansgroep wint ‘Dans Met Hanne’? TK

16 november 2018

07u23 0

Op 12 februari maakt Hanne Decoutere haar meisjesdroom waar. Die avond danst ze als prima ballerina samen met Ballet Vlaanderen in Brugge het ballet ‘Romeo en Julia’. Maar Hanne is niet de enige voor wie die avond een dansdroom uitkomt. Ook de winnaars van ‘Dans Met Hanne’ mogen mee het podium op. Van de meer dan honderd ingeschreven groepen blijven er nog vijf over, waar het publiek nu op kan stemmen. Dat kan via deze site.