Welk ‘Familie’-personage huurt binnenkort een escorte in? Redactie

18 december 2019

06u00

Bron: TV Familie 1 TV Alerte fans van de VTM-soap ‘Familie’ hebben een ongewoon zoekertje van de makers opgemerkt dat voor de nodige speculaties zorgt. Dat is te lezen in het weekblad TV Familie. In de bewuste annonce worden namelijk vrouwelijke actrices gezocht om een... luxe-escort te spelen! En de hamvraag is nu al: wie van de ‘Familie’-mannen zal bij de prostituee langsgaan voor een verzetje?

Sekswerker

‘Gezocht: vrouwen tussen de 18 en 25 jaar voor de figurantenrol van luxe-escort.’ Een ‘Familie’-fan moest toch even met de ogen knipperen toen hij het bewuste zoekertje las. Komt er écht een plotwending - de opnamen vinden trouwens deze week plaats in Schilde en komen binnen zo’n drie maanden op de buis - aan waarbij een personage betaalt voor seks? Het heeft er alle schijn van.

Het zoekertje is dus alleszins voer voor het nodige giswerk bij de trouwe ‘Familie’-aanhangers. Zij zijn dan ook naarstig aan het uitzoeken welk personage zich binnenkort zó eenzaam zal voelen dat hij een luxe-escort inhuurt. Gezien de huidige verwikkelingen in het verhaal, krijgt Lars (Kürt Rogiers) de meeste voorkeurstemmen achter zijn naam. Logisch, want het botert al een tijdje niet meer zo goed met Veronique (Sandrine André), die bovendien recent nog de koffer indook met zijn eeuwige liefdesrivaal Mathias (Peter Bulckaen). En Lars heeft natuurlijk ook wel wat ervaring op vlak van betaalde seks.

Paaldansen

Kürts personage durft al eens bars frequenteren waar wulpse paaldanseressen pikante nummertjes opvoeren. En waar - desgewenst - mooi gezelschap kan worden opgescharreld. Bovendien huurde hij enkele jaren geleden al eens een escort in. Niet voor zichzelf weliswaar, maar om Mathias in een lastig parket te brengen. Een zielig plan, dat trouwens mislukte. Maar als het Lars is die zo’n gezelschapsdame inhuurt voor zichzelf, dan licht dat misschien wel een tipje van de sluier van de toekomst van ‘Familie’ op. Zijn mogelijke betaalde seksavontuurtje zou dan ook slecht nieuws zijn voor Larsique, zoals de relatie tussen Lars en Veronique wordt genoemd. Die zou dan over een drietal maanden voorbij moeten zijn.

Escort-lover

Een andere naam die bij de speculaties over de identiteit van de escort-lover opduikt, is Mathias. Hij blijft tenslotte een van de hoofdrolspelers in de moeilijke driehoeksverhouding met Lars en Veronique. Maar als hij nood heeft aan betaald gezelschap, wil dat zeggen dat Lars de strijd om Veronique zal winnen.

Wie wordt het: Lars of Mathias? Het kan nog alle kanten op. Want meer dan die twee namen worden niet genoemd door de fans. Logisch, want wie anders van de vaste cast zou naar een escortbureau bellen om betaalde seks te hebben? Niemand, toch? Tenzij er natuurlijk nog een verrassende relatiebreuk staat aan te komen.

Het bed delen

Als de luxeprostituees hun intrede maken, zullen die in elk geval voor (licht) erotische beelden zorgen. Maar dat ­‘Familie’ een verhaallijn rond een escort in petto heeft, is niet helemaal verrassend.

Anderhalf jaar geleden ontdekte de VTM-soap al de wereld van de betaalde seks. Guido Van den Bossche (Vincent Banic) kampte toen met geldgebrek en ging daarom in op het ongewone voorstel van de rijpere Griet (Andrea Croonenberghs) om een nacht met haar het bed te delen, weliswaar tegen betaling. Guido’s partner in die tijd Emma (Bab Buelens) ging zelfs akkoord met die financiële deal, die uiteindelijk niet doorging omdat de dame in kwestie zich bedacht. Maar deze keer wordt er wellicht wel cash bovengehaald. Door Lars, Mathias of toch iemand anders? Nog even geduld.

