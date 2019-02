Weggestemd door het publiek, maar toch gewonnen? Lek in ‘America’s Got Talent’ zet internet op stelten KD

07 februari 2019

11u41 0 TV Darci Lynne (14) wist zich enkele weken geleden geheel onverwacht niet te plaatsen voor de finale van ‘America’s Got Talent: The Champions’. Gisteren berichtten we al dat de tiener daarop van de programmamakers een wildcard kreeg om toch deel te nemen. Uit een lek zou nu blijken dat Darci de finale gewonnen heeft.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen de strafste kandidaten uit verschillende edities van de ‘Got Talent’-franchise het tegen elkaar op. Darci won in 2017 de finale van het twaalfde seizoen van ‘America’s Got Talent’. Voor de ‘The Champions’-editie van het programma wou Darci graag nog een keer deelnemen. Ook deze keer was ze vanaf het begin één van de topfavorieten. Geheel onverwacht verloor ze in haar aflevering van de in Amerika volstrekt onbekende Cristina Ramos. De programmamakers hesen Darci echter weer aan boord door haar een wildcard te geven voor de finale. Hoe de wildcard werkt en wie beslist wie die krijgt, daar worden opvallend weinig details over gegeven.

De finale, waarin Darci dus opnieuw haar opwachting maakt, wordt volgende week uitgezonden. De opnames zijn echter al afgerond. Kijkers kunnen bij deze versie van ‘America’s Got Talent’ immers niet stemmen, daarvoor doen de makers een beroep op een samengesteld publiek van superfans. Dat valt een beetje te vergelijken met het ‘Klein Vlaanderen’ waarmee de winnaars in ‘The Voice Kids’ gekozen worden. Dat studiopubliek zou Darci nu tot winnares van ‘America’s Got Talent: The Champions’ gekroond hebben. Dat moet blijken uit de reacties die boze fans achterlaten op de Instagrampagina van ex-winnaar Shin Lim. Enkele van hen zouden aanwezig geweest zijn bij de opnames van de grote finale en de uitslag dus kennen.

(lees verder onder de foto)

Shin Lim, die zich in de laatste aflevering wist te plaatsen voor de finale, plaatste een foto op z'n pagina om bekend te maken dat hij bij de laatste twaalf kandidaten zit. De reacties onder de foto gaan echter vooral over Darci. “Ik ben zo droevig dat je verloren bent. Ik weet dat je veel meer talent hebt dan Darci”, aldus een fan. “Hij is tweede geworden”, verklapt een andere gebruiker onder de foto. Of Darci de finale effectief gewonnen heeft, zal volgende week blijken. De programmamakers wensen niet te reageren op het lek. Wel werden de commentaren onder de foto verwijderd. Of dit op vraag van ‘America’s Got Talent’ gebeurde, is niet duidelijk.

