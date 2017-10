Weet jij wat 'bingeracen' is? 8,4 miljoen Netflix-kijkers doen het avh

14u22

Bron: Netflix 3 thinkstock TV De komst van Netflix heeft ons kijkgedrag helemaal overhoop gegooid. Terwijl we vroeger een week moesten wachten op een nieuwe aflevering van onze favoriete serie, kunnen we nu gewoon alle afleveringen in één keer verslinden. Netflix noemt dat fenomeen 'bingeracing'.

Een 'bingeracer' is iemand die binnen de 24 uur na de release een seizoen van een serie helemaal heeft bekeken. En blijkbaar zijn de bingeracers ondertussen al met 8,4 miljoen, dat is een vertwintigvoudiging in vier jaar. "Een verhaal als eerste beëindigen, geeft je een speciaal soort voldoening", vertelt vicepresident voor programmering Brian Wright in een persbericht.

Netflix

Lees ook Netflix nog goedkoper? Dat kan zo

De strafste bingeracers

In dat persbericht heeft Wright het over enkele héél straffe Netflix-kijkers. Zo zijn er vijf Amerikanen die alle vijf de seizoenen van 'House of Cards' in één kijkbeurt hebben verslonden. En in Frankrijk is er blijkbaar iemand die in één jaar meer dan 30 series heeft gebingeracet. Waanzin.

Welke series?

Welke series worden nu het vaakst gebingeracet? Vreemd genoeg blijken dat niet de beroemdste Netflix-series te zijn. Topreeksen als 'Orange Is The New Black' (9), 'Stranger Things' (10) en 'House of Cards' (16) staan vrij laag in de stand. 'Gilmore Girls: A Year in the Life' staat te blinken op plaats 1, gevolgd door 'Fuller House' en 'Marvel's The Defenders'.



Dat de grootste series wat lager staan in de stand, is eigenlijk niet echt een verrassing. Komedieseries zijn meestal lichter verteerbaar en duren bovendien minder lang.

Top 20

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3. Marvel's The Defenders

4. The Seven Deadly Sins

5. The Ranch

6. Santa Clarita Diet

7. Trailer Park Boys

8. F is for Family

9. Orange Is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Atypical

13. Grace and Frankie

14. Wet Hot American Summer

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Love

18. GLOW

19. Chewing Gum

20. Master of None

Geen spoor van de Belgen

De Canadezen blijken de grootste bingeracers, gevolgd door de Amerikanen. De Denen vervolledigen de top drie. Nederland staat op plek 16, maar van België is geen spoor in de top 20.

Top 20

1. Canada



2. Verenigde Staten

3. Denemarken

4. Finland

5. Noorwegen

6. Duitsland

7. Mexico

8. Australië

9. Zweden

10. Brazilië

11. Ierland

12. Verenigd Koninkrijk

13. Frankrijk

14. Nieuw-Zeeland

15. Peru

16. Nederland

17. Chili

18. Portugal

19. Italië

20. Verenigde Arabische Emiraten