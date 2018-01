Weet jij het nog, de opstart van VTM? Kelly en Sam alvast wel "Ik hem da live gezien!" DBJ

30 januari 2018

Vanavond keerden Kelly Pfaff en Sam Gooris, samen met hun dochter Shania en hun zoon Kenji, terug naar 1989. In dat jaar was Kelly 12 jaar. In 'Groeten Uit' at, sliep en kleedde het gezin zoals Kelly dat toen deed. Hét televisiemoment uit dat jaar was ongetwijfeld de opstart van VTM, de eerste commerciële zender in Vlaanderen. "Ik hem dees live gezien!", herinnert Sam zich.