Weeral een jaren '90 remake, deze keer voor 'Murphy Brown' MVO

25 januari 2018

07u45

Bron: ANP 0 TV Nadat eerder series als 'Will & Grace' en 'Roseanne' nieuw leven werd ingeblazen, wordt nu de jaren 90-sitcom 'Murphy Brown' in een nieuw jasje gestoken. De populaire serie van weleer bestaat dit jaar 30 jaar en dat was voor zender CBS een goede reden om dertien nieuwe afleveringen te maken. Hoofdrolspeelster Candice Bergen, die de rol van sterverslaggeefster Murphy Brown vertolkte, kruipt opnieuw in de huid van haar bekende alter ego.

De show wordt geproduceerd door de originele bedenkster, Diane English, en ook een aantal producers van toen werken mee aan de remake. 'Murphy Brown' was van 1988 tot 1998 op televisie en ging over Brown, een onderzoeksjournalist en nieuwspresentator in een fictief CBS-journaal. De sitcom won vele prijzen, waaronder vijf Emm's, twee Golden Globes en een American Comedy Award.

'Murphy Brown' was destijds controversieel, omdat ze een alleenstaande werkende moeder was, iets wat in die periode veel minder vaak voorkwam dan nu.