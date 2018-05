Weer twee finaletickets uitgedeeld in 'Belgium's Got Talent', maar wie sleept het laatste in de wacht? TDS

18 mei 2018

22u35

Bron: VTM 24 TV De inzet in de laatste studioshow van ' Belgium's Got Talent' was groot. 7 talenten gingen de strijd aan voor de laatste twee plaatsen in de finale. De kijkers vorige week stemden acrobaat Mathias Goethals door. En ook ritmisch gymnaste Aya Courouble kon doorstoten, zij wist de jury het meeste te overtuigen. Het resultaat van de voting van vanavond wordt morgenmiddag om 12u bekendgemaakt op de Facebookpagina van 'Belgium’s Got Talent'. Dan pas zullen we dus álle 12 finalisten kennen...

“Een betere Golden Buzzer konden we ons niet inbeelden”: Koen en Laura waren apetrots dat hun favoriet, Aya Courouble eindelijk haar opwachting maakt in de studioshows. De jonge acrobate traint hard om haar grote droom waar te maken: ooit op de Olympische Spelen staan. Maar eerst ging ze voluit voor de finale van 'Belgium’s Got Talent'.

Hij kwam met zijn fiets naar de audities en deed er de zotste dingen mee: op BMX’er Gilles Van de Sompel staan geen remmen. Voor de studioshow had hij een primeur in petto, want hij combineerde zijn skills op de BMX met een andere passie van hem: elektronica. Een stunt- én lichtspektakel.

Dolverliefd en boordevol talent: het jonge koppel Paul & Iris deelt hun passie voor acrobatie. Zowel in de lucht als op de grond toonden ze hun straffe stunts in een gewaagde act.

Passie is ook wat de dansers van CompAni-One verbindt. Dan Karaty bekende vorige keer kleur: Anneke, de oprichtster van de danscrew, is één van zijn favoriete danseressen. Ze brachten opnieuw een pakkende, moderne choreografie.

De verscheiden dansers van RheAxion bundelden twee jaar geleden hun talent in één hechte danscrew. Met hun energieke act konden ze de jury omverblazen tijdens hun auditie. Ook dit keer brachten ze een mix van dansstijlen, en daar hadden ze zelfs niet altijd muziek voor nodig.

Geef Eva Doms een podium en ze is gelukkig. De mama van 4 zorgde tijdens haar auditie voor een onvergetelijk moment toen ze haar onderbroek aan de hele Stadsschouwburg toonde. In haar monoloog vanavond koos ze opnieuw voor een herkenbaar onderwerp, dat ze ook dit keer met een vette knipoog bracht.

Verstaanbaar of niet, beste vrienden Kleine Sanders & Skumic rappen er met een aanstekelijk enthousiasme op los in het West-Vlaams. Vrijdag trokken ze hun stoute schoenen aan met een nieuwe rap.

De laatste special act van dit jubileumseizoen was goochelaar Nicholas. Hij is het levende bewijs dat een deelname aan 'Belgium’s Got Talent' een springplank kan zijn. Van zijn passie voor magie maakte hij zijn beroep. Hij kreeg een programma bij VTM én toerde rond met zijn eigen theatershow. Vandaag liet hij nog eens zien dat hij niet meer dan een spel kaarten nodig heeft om iedereen met verstomming te slaan.