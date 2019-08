Weduwe Ria van ‘Huizenjagers’ verlangt naar een langdurige relatie, maar: “Ik schrik veel mannen af”



Redactie

29 augustus 2019

07u00

Deze week wordt 'Huizenjagers' vooral gekleurd door vastgoedmakelaar Ria (57). Letterlijk, omdat ze nooit de deur uitgaat zonder rode lipstick. Maar ook figuurlijk, dankzij haar sterke persoonlijkheid. In de harde immowereld komt die goed van pas, in de liefde iets minder.

Makelaar Ria gaat deze week in ‘Huizenjagers’ de strijd aan met haar concullega’s Murat en Arthur. “Twee toffe ­mannen”, vindt Ria. “We probeerden, natuurlijk, elkaar de loef af te steken maar dat alles in een opperbeste sfeer”, vertelt ze over de opnamen. Het drietal zoekt onder meer voor Westerlo-voetballer Maxime Biset en zijn vrouw Leonie een nieuwe woning in Antwerpen. “Murat en Arthur waren van hem in de ban, maar voor mij is Maxime een koper als een andere.”

Sterke vrouw

Ria’s handelsmerk is haar rode lipstick. “Ik koop lipstick bij de vleet”, zegt ze. Ria werkt sinds vijftien jaar in de immosector, voorheen vertoefde ze in een heel andere wereld. “Ik ben als jong meisje in een transportbedrijf begonnen als assistent-­boekhouder. Drie jaar later leerde ik mijn man zaliger kennen. Alfons was 32 jaar ouder dan ik en een pionier in het luchtvrachttransport. In 1983 kochten we een eerste vrachtwagen, binnen de tien jaar telde ons wagenpark liefst tachtig exemplaren. Vierentwintig jaar geleden is mijn man overleden. Sindsdien heb ik me ingezet voor een mooie toekomst voor mijn dochter Milla en mezelf. Ik heb enkele korte relaties gehad, maar ik ben een sterke carrièrevrouw en dat schrikt veel mannen af. Ik wil natuurlijk ook niet de eerste de beste. Mijn man had een uitzonderlijke persoonlijkheid en ik hoop op een dag nog zo iemand te ontmoeten.”