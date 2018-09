Wauw, Shania lijkt sprekend op Kelly Pfaff in remake van oude fotoshoot MVO

11 september 2018

Kelly was begin tot eind jaren '90 een veelgevraagd fotomodel. Ze gaf haar modellencarrière echter op toen ze Sam Gooris leerde kennen.

Kelly trok tijdens de bloei van haar modellencarrière naar Parijs, Milaan, Maleisië… Geen wild modellenleven voor Kelly: op haar rollerskates trok ze van casting naar casting, de weinige vrije tijd die ze had besteedde ze aan sporten.

Shania wordt vaak beschreven als de perfecte mix tussen Kelly en Sam. Ze bewondert die periode uit haar mama’s leven enorm. Daarom willen we Kelly verrassen: achter haar rug om hebben we een fotoshoot van toen volledig nagebootst, met Shania in de rol van Kelly. We boekten dezelfde fotograaf - Daniel Dedave - die Kelly ontdekte. Shania komt dit toelichten in de studio. Hoewel Shania op Instagram al meer dan 40.000 volgers heeft, koestert ze geen modellenambities.

Gezien haar mama deze week te gast is in 'Gert Late Night', heeft Shania een verrassing voor haar. Ze maakte een foto uit haar modellen-repertoire na, en wauw: ze lijkt als twee druppels water op haar moeder!