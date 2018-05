Wauw! Iedereen ondersteboven in 'Liefde voor Muziek' TDS

07 mei 2018

21u56

Bron: VTM 2 TV Ze was als Silvy Melody het eerste kindsterretje in ons land en groeide nadien met Sylver uit tot een icoon uit de nillies. Maar in 'Liefde voor Muziek' laat Silvy De Bie een hele andere kant van zichzelf zien. Ze wint elke week aan zelfzekerheid en pakt iedereen in met haar frêle stem. Vanavond was het haar beurt om achterover te leunen en te genieten van de verrassende covers van haar collega’s.

Silvy’s carrière begon in 1990, toen ze ontdekt werd in De Kinderacademie. “Ik kreeg ineens een platencontract en besefte niet wat er gebeurde”, vertelt ze in Liefde voor Muziek. “In de lagere school ging alles vlot, maar vanaf het middelbaar moest ik afrekenen met jaloezie en pesterijen. Zo extreem dat ik gestopt ben met school. Ik was het eerste kindsterretje in ons land, niemand kende dat. Door de regels rond kinderarbeid ben ik rond mijn 14de moeten stoppen als Silvy Melody.”

In 2000 werd Silvy herontdekt door dj Wout, met wie ze Sylver oprichtte. De danceformatie scoorde tal van top 10-hits die door een hele generatie worden meegezongen. Turn The Tide is een klassieker en leidde in 2001 tot een Europese doorbraak. “Ik ben razend benieuwd wie dit nummer zal kiezen”, kondigt Silvy aan. “Iedereen kent de melodie dus het is een risico om er iets anders mee te doen.” Een risico dat Jasper Steverlinck graag neemt. Hij brengt een versie waarvan iedereen ondersteboven is.

Een Sylver-nummer in een rock of rock ’n roll-jasje? Sharon en Helmut bewijzen dat het kan. Sharon doet het podium daveren met haar versie van Turn Your Love Around. Ze bezorgt Silvy kippenvel over haar hele lichaam.

“Ik heb speciaal voor u mijn ‘silver’ pakske aangetrokken”, grapt Helmut. Ook hij verliest zich helemaal in zijn verrassende rock ’n roll cover van Forgiven.

Coco jr. katapulteert een song van de nillies terug naar de eighties. Zijn versie van Love Don’t Come Easy heeft dan ook een hoog David Bowie-gehalte.

K’s Choice haalt de gitaren boven voor Where Did The Love Go. “Ik hoorde de song, zag de titel en voelde: ik ga er een country liedje van maken”, zegt Sarah Bettens.

Niels Destadsbader kiest voor What’s The Time in Tokyo, de song waarmee Silvy 4 jaar geleden als Sil deelnam aan Eurosong. “Dit is echt een nummer van mijzelf en ik ben er nog steeds verliefd op. Het ligt me heel nauw aan het hart, want ik kon een andere kant van mezelf laten zien”, vertelt Silvy. Er vloeien dan ook traantjes tijdens Niels’ interpretatie van Tokio.

Silvy’s tribute brengt haar terug naar haar kinderjaren. “Ten tijde van De Kinderacademie wist ik al: ik wil later zangeres worden zoals Olivia Newton John”, vertelt ze. “Toen ik haar als kind in Grease Hopelessly Devoted To You hoorde zingen was ik zo betoverd. Dat is eigenlijk het nummer waardoor ik zelf ben beginnen zingen.” Reden genoeg om iedereen nu in te pakken met haar eigen versie van het nummer.