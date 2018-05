Wauw! Herbeleef hier alle versies van Helmut Lotti's klassiekers uit 'Liefde voor muziek' DBJ

28 mei 2018

22u00 0 TV Dubbel feest voor Helmut Lotti. In de voorlaatste aflevering van 'Liefde voor Muziek' stonden zijn songs centraal én werd hij door zijn collega’s in de bloemetjes gezet voor zijn verjaardag. Herbeleef hier nog een keer alle interpretaties van Helmut's klassiekers.

Voor een laatste keer werden alle muzikale grenzen doorbroken. Van 'Helmut Lotti Goes latin' over 'Helmut Lotti Goes Nederlandstalig' tot Helmut Lotti Goes Dance'. Voor dat laatste zorgde Silvy De Bie. Zij koos met 'Faith, Hope and Love', een nummer van Helmuts laatste plaat, en daar deed ze iets gewaagd mee.

Sharon – My Love Wil Never Die

Niels Destadsbader - Ik wist niet waar ik het had

Helmut Lotti - Purple Rain

Jasper Steverlinck - Una Fortiva Lagrima (I told you)

K’s choice – Waarom ik?

Coco Jr. – Won’t you help me