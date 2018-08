Wauw, deze zanger brengt zelfs Simon Cowell aan het huilen in 'America's Got Talent' MVO

29 augustus 2018

15u11 14 TV Het is gebeurd: de anders oh zo bikkelharde Simon Cowell is gebroken, en dan wel voor deze man. Michael Ketterer is een vader van 6 en betoverde de hele zaal met zijn stem. Zelfs tot op het punt dat Simon moest huilen.

"Nee, sla mij maar even over en kom straks terug," probeerde Cowell zijn emotionele bui nog af te wenden toen Tyra Banks hem om commentaar vroeg. "Geen kans," zei die resoluut. "Ik weet dat je emotioneel bent, en ik wil dat je daar doorheen praat."

Ketterer was de Golden Buzzer act van Cowell en mocht dus meteen door naar de liveshows van 'America's Got Talent'. Zijn pakkende verhaal deed iedereen naar de keel grijpen. Michael is namelijk een kinderpsycholoog die alle 6 zijn kinderen uit de pleegzorg haalde en adopteerde. "Kinderen in de pleegzorg hebben het hard. En als je te druk bezig bent over overleven, vergeet je te dromen," legt hij uit. "Ik wil hen laten zien dat als papa zijn dromen kan waarmaken, zij dat ook kunnen."

Ook tijdens de liveshows blies hij iedereen weg met zijn prachtige stem. "Wat jij doet is buitengewoon," aldus een tot tranen bewogen Simon, die er de nodige moeite mee heeft om uit zijn woorden te komen. "Je bent gewoon heel bijzonder."