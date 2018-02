Wat was die commotie in het VTM-journaal vanmiddag? ARo

09 februari 2018

Aandachtige kijkers die vanmiddag naar het VTM Nieuws keken, zagen hoe ankervrouw Elke Pattyn om exact 13.02 uur opgeschrikt werd in de nieuwsstudio door een stem die 'foto' riep terwijl zij midden in haar presentatie zat. Wat gebeurde er? "Blijkbaar werd Elke op de hoogte gebracht van een lastminutewijziging - zo gaat dat met nieuws heet van de naald - en was die stem nog net te horen in het nieuws zelf", zegt woordvoerder Sara Vercauteren. Iets wat niet meteen de bedoeling was, doorgaans verloopt zoiets iets discreter. Elke liet zich echter niet uit haar lood slaan, en pikte snel weer in.