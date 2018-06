Wat was dat in ‘Familie’! Geen huwelijk, maar wel een knokpartij én een aanslag HL

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV In ‘Familie’ ging het huwelijk van Stefanie met haar asielzoeker Ayo niet door. Maar de kijker kreeg er wel veel spektakel en suspense voor in de plaats. Daar zorgde niet alleen de vechtpartij met Ayo voor maar ook Stan. Bij zijn poging om Evy en Maarten met zijn wagen aan te rijden, maaide de dolgedraaide stalker de doodbrave Hanne zomaar van de baan.

Stan (Kristof Verhassel) kon niet verkroppen dat hij Evy (Marianne De Vriese) aan Maarten (Michael Vroemans) was verloren. De gedumpte lover was uit op wraak. Dat had de kijker al lang door. Maar dat hij daarvoor een aanslag zou plegen? Nee, dat was voor de kijker wel schrikken. Niet Evy en Maarten werden de slachtoffers van zijn onverwacht manoeuvre, wel Hanne. Zij, die het altijd met iedereen zo goed voor heeft! Op tv zag het ongeval er zeer spectaculair uit.

“We wilden de kijker verrassen en daar zijn we wel in geslaagd”, zegt actrice Margot Hallemans. “Dit zag niemand aankomen! Dit moet mijn meest spectaculaire scène van de laatste jaren zijn geweest. Tijdens de aanrijding werd Hanne gespeeld door een stuntvrouw. Ik had de scène graag zelf gespeeld om die kick eens te voelen. Maar contractueel mag dat niet. Ik heb daar geen training voor gevolgd. En dus heb ik de aanrijding vanop de zijlijn meegemaakt. Het resultaat oogde op tv spectaculair. Op de set leek het minder gevaarlijk. Logisch, want daar zie je ook hoe alles goed voorbereid en meermaals gerepeteerd wordt om perfect onder controle te houden. Dat het er op tv sneller en straffer uitziet, is natuurlijk de bedoeling. En dat is wonderwel gelukt. (lacht)"