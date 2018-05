Wat vindt het bisdom eigenlijk van de liegende en vloekende Pieter? DBJ

14 mei 2018

10u50

Bron: vrtnws 2 TV Zondag werd duidelijk dat priester Pieter (33) uit Assebroek acht weken lang het boeltje saboteerde in 'De Mol'. Acht weken van liegen, bedriegen en ook vloeken, maar het bisdom kon de situatie wel begrijpen. "Het is een spel en dat heeft hij voluit gespeeld."

Wij menen ons nochtans te herinneren dat liegen ten strengste werd verboden in de tien geboden. Pieter zelf zag er echter niet veel graten in. "Ik heb toestemming gevraagd aan de directeur van de school waar ik werk en je mag niet vergeten dat het een spelletje is", reageerde de leraar godsdienst en geschiedenis gisteren na de uitzending.

“We kennen Pieter en we wisten dat hij volop voor het spel zou gaan”, zegt Inge Cordemans van het bisdom Brugge aan VRT NWS. “De mol is een spel waarbij iedereen liegt. De mol zelf, maar ook de andere kandidaten. Dat je niet zou mogen liegen, geldt niet enkel voor priesters. Winnaar Lloyd is student geneeskunde, de andere finalist Bahador werkt in de financiële sector en Pascale (die er net voor de finale uitvloog, nvdr.) werkt bij het leger. Ook hen moet je kunnen vertrouwen. Het liegen past in het spel waaraan hij meedeed. Je merkt ook dat mensen dat kunnen plaatsen.”

Positief imago

Pieter heeft volgens het bisdom door zijn deelname zelfs een positieve invloed gehad op het imago van het priesterschap en misschien wel van de Kerk. "Het ging niet om een strategie waarbij we hem hebben laten meedoen", vertelt Cordemans. “Maar we horen wel dat veel mensen hem een toffe gast vinden. Hij heeft het beeld van priesters bij sommigen misschien veranderd. Al is er tijdens het programma ook nooit de nadruk gelegd op het feit dat hij priester is.”

Wij kennen Pieter niet als iemand die te pas en te onpas vloekt Inge Cordemans

Over zijn gevloek schrok Pieter zelf ook. “Dat klopt, maar je moet maar eens boven zo’n waterval hangen. Je zal schrikken over wat er uit je eigen mond komt.” Het bisdom kan ook daar begrip voor opbrengen. “Het is niet dat Pieter erom bekend staat om te pas en te onpas te vloeken”, besluit Cordemans. “Maar ik kan me voorstellen dat je zaken zegt als je daar zo hoog hangt.”