Wat te kijken in tijden van corona? Door deze films en series word je blij dat je thuis zit MVO

13 maart 2020

12u58 2 TV Er lijkt niets anders op te zitten de komende weken: zo veel mogelijk binnen blijven en hopen dat het coronavirus snel onze contreien verlaat. In tussentijd moeten we op zoek naar iets om ons bezig te houden. En wat kan je beter doen dan films en series bekijken over virussen en pandemieën? Wij selecteerden enkele aanraders om in de sfeer te blijven.

FILMS

‘Outbreak’

Het valt streamingzenders aller landen op dat films over de uitbraak van een dodelijk virus plots weer razend populair zijn bij kijkers. Geen wonder, gezien het onderwerp nooit actueler was dan vandaag. Met name de film ‘Outbreak’, die dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, wordt weer massaal van onder het stof gehaald. Dat is de bekende prent over het aapje uit een laboratorium, dat met zijn ontsnapping de hele wereldbevolking in gevaar brengt.

‘Contagion’

Ook ‘Contagion’, de film van Steven Soderbergh uit 2011, heeft zich opnieuw een weg naar de top van de iTunes Movie Charts weten te werken sinds de uitbraak van corona. “Ter vergelijking”, verduidelijkt een medewerker van Warner Bros. “In 2019 was ‘Contagion’ de 270ste ‘best bekeken film’. Niet zo hoog in de ranglijst, dus. In 2020 is hij opeens weer de 10de best bekeken film!”

Hoog tijd dat wij hem ook nog eens bovenhalen. De film heeft dan ook een topcast, met Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow en Kate Winslet in de hoofdrollen. Het verhaal werd geïnspireerd door de uitbraak van SARS in 2003, en volgt enkele medische en politieke verantwoordelijken die de ziekte binnen de perken proberen te houden.

James Bond-marathon

Tja, op de nieuwe ‘No Time To Die’ zullen we helaas nog een hele poos moeten wachten, maar dat geeft je de perfecte gelegenheid om alle voorgaande films één voor één te bekijken. Er zijn er immers al 24 beschikbaar. Dus ook als je nog geen ervaren Bond-fan bent kan je daar de komende weken misschien verandering in brengen. Wanneer de bioscopen dan eindelijk weer openen, is iedereen goed voorbereid voor ‘Bond 25'.

SERIES

‘Cordon’

Terwijl we blij zijn dat Antwerpen er op dit moment niet zo uitziet, doet corona toch een beetje denken aan het scenario van ‘Cordon’.

Een dodelijk virus houdt Antwerpen gegijzeld. Uit angst voor een pandemie wordt een groot stuk van de stad afgesloten: niemand mag erin of eruit. Haast onmiddellijk ontstaat er paniek binnen de muren van dat bewuste cordon. Want hoe geraakt men nog aan voedsel? En nog belangrijker: hoe kunnen de gezonde mensen ervoor zorgen dat ze het mysterieuze virus niet oplopen? We zien Veerle Baetens in de hoofdrol als juf Katja, die samen met haar klas - onder wie haar eigen zoontje - vast komt te zitten in het Tropisch Instituut.

Bekijk nu alle afleveringen van ‘Cordon’ op VTM GO

‘Containment’

Niet zoals corona, want het virus in de serie ‘Containment’ is dodelijk in 100% van de gevallen. Het is nu aan dokters en aan de arm der wet om de verspreiding van het virus te stoppen, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk als ze gedacht hadden. De geheimzinnige ziekte is namelijk heel besmettelijk. Wanneer er dan ook nog eens persoonlijke factoren in het spel komen, zoals een echtgenote die gevangen zit in een gebied vol besmette patiënten, breekt de hel helemaal los.

‘Doomsday Preppers’

Stond je onlangs ook uren aan te schuiven aan de kassa van de supermarkt en vond je dat echt hallucinant? Dan is ‘Doomsday Preppers’ iets voor jou! De reeks van National Geographic Channel volgt enkele Amerikanen die zich voorbereiden op de meest spectaculaire rampscenario’s. Ze bouwen kelders, hamsteren voedsel tot ze er jarenlang mee toekomen, en hebben niet alleen mondmaskers, maar ook gasmaskers! Kortom, dat zijn de personen die ons vierkant uitlachen met onze twee extra pakken toiletpapier.

‘The Good Doctor’

Geen beter moment voor het bingewatchen van een goede ziekenhuisserie, die ons eraan herinnert hoeveel hulpverleners wel niet voor ons doen. Hoewel het aanbod heel groot is - denk maar aan ‘ER’, ‘Grey’s Anatomy’ en ‘House M.D.’ - gaan wij toch voor onze persoonlijke favoriet: ‘The Good Doctor’.

Shawn Murphy is een geniale arts, maar er is slechts één probleem: hij heeft ook een zware vorm van autisme. Daardoor krijgt hij minder kansen dan zijn collega’s, ook al is dat niet eerlijk. Toch houdt Shawn voet bij stuk en blijft hij vastberaden om één van de beste chirurgen ter wereld te worden.