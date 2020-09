Wat is er te zien? En wat gaat het kosten? Alles wat je moet weten over Streamz, de ‘Vlaamse Netflix’ Streamz werpt zich op als hét alternatief voor Netflix en Disney+ Mark Coenegracht en Jacob De Bruyne

03 september 2020

14u17 48 TV Met het beste van wat alle Vlaamse tv-zenders (VTM, VIER én Eén) te bieden hebben - zowel gloednieuw als toppers uit het verleden - én een dikke bundel aan internationale reeksen en recente films wil Streamz zich vanaf maandag 14 september snel heel populair maken in Vlaanderen. Prijskaartje: 11,95 euro per maand.



• Streamz is een nieuwe streamingservice van DPG Media en Telenet die de straffe lokale fictiereeksen van VTM, VIER en Eén verzamelt en aanvult met een internationaal topaanbod van o.a. HBO, een kidszone, films en docu’s.

• Meer dan 1.000 titels bij de start, waaronder dit najaar al meteen 11 exclusieve titels die er hun Vlaamse première kennen.

• Voor iedereen beschikbaar vanaf maandag 14 september 2020 voor €11,95/maand voor 4 gelijktijdige HD-streams, met gratis testperiode van 2 weken.

• Streamz+ geeft je het hele aanbod van Streamz, aangevuld met nog eens 300 recente filmtitels, voor €19,95/maand.

• Beschikbaar via nieuwe Streamz tv-app of via digitale TV van Telenet. Play-klanten worden automatisch Streamz.



Wat tot voor enkele maanden onmogelijk leek, is realiteit geworden: de Grote Pax Media in Vlaanderen is een feit. De drie grote Vlaamse tv-zenders - VTM, VIER en Eén - hebben elkaar gevonden om samen met Telenet de eerste Vlaamse streamingservice te lanceren. Vanaf maandag 14 september is ‘Streamz’ een feit. Het nieuwe platform moet een waardig en vooral succesvol alternatief worden voor bestaande internationale streamingdiensten als Netflix en straks ook Disney+.

Dat ‘Streamz’ bijzonder ambitieus is en zijn komst goed heeft voorbereid, werd tijdens de officiële voorstelling snel duidelijk. Van bij de start zullen meer dan 1.000 titels meteen beschikbaar zijn. Dat de prestigieuze VTM-reeks ‘De bende van Jan De Lichte’ een trekker zou zijn, was eerder al bekend gemaakt. Nu weten we ook dat nieuwe reeksen van zowel Eén, VTM als VIER op het platform te zien zullen zijn. Met o.a. ‘Fair Trade’ (VTM), ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ (VIER), ‘Black Out’ en ‘Cheyenne et Lola’ (beiden Eén), maar ook ‘Over de Oceaan’ en ‘Justice for All’, die nu al in preview bij Play liepen.

Daarnaast kan ‘Streamz’ ook meteen voortbouwen op een ferme klantenbasis. Telenet schuift de ruim 400.000 Play-abonnees en dus evenveel gezinnen door naar ‘Streamz’. Een fijne basis om van te ‘vertrekken’.

Samenwerken of dood gaan

Het televisielandschap veranderde de voorbije jaren drastisch en snel. Het ‘uitgesteld kijken’ en zelf het tv-menu samenstellen werden alsmaar meer de norm. Naast het klassieke lineaire televisie kijken worden ook ‘streaming’ en ‘on demand’ kijken steeds populairder. Daarom moesten de Vlaamse zendergroepen actie ondernemen. Voor het eerst in de Vlaamse tv-geschiedenis wordt daarbij niet onderling concurrentie gevoerd, maar samengewerkt tegen internationale tegenspelers als Netflix. ‘Streamz’ is het resultaat. Het platform bundelt niet alleen de beste series van DPG Media, SBS/Woestijnvis en VRT, maar zal onder de naam ‘Streamz Originals’ ook zelf investeren in eigen reeksen.

Voor de nog jonge Vlaams minister van Media Benjamin Dalle is de uniek samenwerking met alle grote Vlaamse zenders en twee grote mediabedrijven een opsteker. “Dit is een historisch moment voor de Vlaamse media- en productiesector. In een steeds sneller veranderende digitale en internationale context moeten de Vlaamse mediabedrijven de handen in elkaar slaan. Met Streamz komt er een krachtig platform waar wordt ingezet op lokale kwalitatieve content. Dit kan alleen maar meer goede fictie opleveren voor de Vlaamse kijker.”

“Dit is een mijlpaal in de Vlaamse mediageschiedenis. Streamz is wat we nodig hebben om de toekomst van het Vlaamse medialandschap te vrijwaren. Dit is ook wat de Vlaamse kijkers van ons verwachten. Zij willen dat we hen volgen in hun veranderend kijkgedrag”, aldus Kris Vervaet, CEO DPG Media België en bestuursvoorzitter van Streamz.

VRT dan toch aan boord

Grote verrassing tijdens het grote statement van Streamz: de VRT zal vanaf de start midden september heel wat titels aanbieden aan Streamz. Zowel nieuwe reeksen als materiaal uit de catalogus, klinkt het. Voor dit najaar zijn dat al zeker de nieuwe reeksen ‘Black-Out’ (dat in principe na ‘Undercover’ ook op Eén zal worden uitgezonden) en ‘Cheyenne et Lola’ met Veerle Baetens. Ook ‘Albatros’, dat nu in preview op Play te zien is, zal op Streamz zitten. Daarnaast biedt de VRT heel wat catalogusreeksen aan zoals ‘Over Water’, ‘Geub’, ‘FC De Kampioenen’, Eigen Kweek’, ‘De Ridder’, ‘Biker Boys’, ‘De Parelvissers’, ‘Het Eiland’, ‘In de Gloria’ en ‘De Ronde’.

Dat de VRT al van bij de start meegaat in ‘Streamz’ is opmerkelijk. Enkele maanden geleden vond de vorige CEO van de openbare omroep het ‘niet opportuun’. De Vlaamse Regering maakte evenwel duidelijk dat de VRT niet aan de zijlijn kon blijven staan, en dus maakte kersverse VRT-CEO Frederik Delaplace werk van de instap. “We zijn blij dat we mee onze schouders kunnen zetten onder Streamz, waarmee we samen een Vlaams antwoord bieden op het veranderde kijkgedrag”, aldus Delaplace. “Daarom brengen we enkele prestigieuze, nieuwe fictiereeksen in, bovenop die uitgebreide VRT-catalogus met maar liefst 1.500 afleveringen van geliefde titels. Stuk voor stuk Vlaamse producties, waardoor Streamz zich zal kunnen onderscheiden. Zeer aantrekkelijk dus voor de abonnee, tegelijk stromen er ook nieuwe inkomsten naar de Vlaamse producenten. Opdracht geslaagd.”

Aanbod voor kids en tieners

Streamz bevat een aparte kidszone waar kinderen veilig naar kinderreeksen kunnen kijken. Ze vinden daar een uitgebreide selectie van bekende titels en gezichten als Puss in Boots, Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, Peppa Pin en Paw Patrol. Verder ook heel wat Ketnet-reeksen als ‘Olly Wannabe’, ‘Helden’ en ‘De Regel van 3S’. Ook voor tieners zitten er series op maat in het aanbod, met o.a. het gloednieuwe seizoen van ‘D5R’, ‘wtFOCK’ en ‘#LikeMe’, net als titels van Tagmag en Blackpills.

PRAKTISCH:

Wat: nieuw streamingsplatform met de strafste lokale fictiereeksen van VTM, VIER en Eén aangevuld met een top internationaal aanbod met alle HBO-titels, films, docu’s en een uitgebreide kieszone.

Beschikbaar: vanaf maandag 14 september

Prijs: 11,95 euro per maand voor 4 gelijktijdige HD-streams. Voor de cinefiel er is Streamz+, met 300 extra recente films per jaar. Streamz+ kost 19,95 euro. Er is een gratis testperiode van 2 weken.

Waar: via de nieuwe Streamz tv-app of via digitale TV van Telenet. Play-klanten worden daar automatisch Streamz

Wat: meer dan 1.000 titels bij de start. Dit najaar meteen 11 exclusieve previews en Streamz Originals: ‘De Bende van Jan De Lichte’, ‘Fair Trade’, ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’, ‘Black-Out’, ‘Cheyenne et Lola’, ‘Free Love Paradise’, ‘Niets Te Melden’, ‘Cold Courage’, ‘Baantjer’, ‘D5R’ en een exclusieve documentaire over Dimitri Vegas & Like Mike.

Streamz belooft elke maand minstens één première van een nieuwe reeks en stelt ook een grote catalogus ter beschikking met reeksen als ’Safety First’, ‘Studio Tarara’, ‘Callboys’ en ‘Eigen Kweek’, naast titels van Universal, CBS en alle titels van HBO.

Hoe streamen met Streamz?

Streamz is vanaf maandag 14 september voor iedereen in Vlaanderen beschikbaar via de Streamz-app en website Streamz.be op alle toestellen (smartphone, tablet, smart tv, chromecast en Apple TV). Een maandabonnement kost 11,95 euro (Streamz+ met 300 recente films per jaar 19,95 euro). Elke abonnement geeft toegang tot 4 gelijktijdige streams in HD. Per abonnement kunnen 5 kijkprofielen aangemaakt worden, waaronder één specifiek voor kids. Dat aanbod moet zorgen voor een gepersonaliseerde Streamz-kijkervaring.

Streamz heeft een slimme recommendatiefunctie, die gebaseerd is op de techniek die voor VTM GO wordt gebruikt. Hierdoor worden titels aanbevolen op basis van wat er eerder bekeken werd. Zo krijgt elke kijker zijn eigen ‘unieke’ Streamz. Er is ook de mogelijkheid tot downloaden en offline bekijken.

Wat verandert er bij VTM en Telenet?

Bij Telenet worden alle Play- en YUGO All in-klanten automatisch overgezet naar het nieuwe aanbod van Streamz. Andere Telenet-klanten kunnen kiezen of ze een afzonderlijk abonnement nemen op Streamz of dat abonnement linken aan Telenet-diensten, waardoor alle titels ook te bekijken zijn via hun digitale televisie en via de Yelo- of Telenet TV-app. Hierdoor krijgen ze ook zeven dagen Terugkijk TV. Play More-klanten behouden hun pakket, met o.a. Streamz+ en nog zowat twintig extra themakanalen.

Bij VTM blijft VTM GO, het gratis online videoplatform van DPG Media, bestaan in zijn huidige vorm. Op VTM GO kan iedereen alle programma’s van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4 live bekijken of herbekijken, aangevuld met enkele exclusieve VTM GO-titels die een verlengde zijn van VTM-programma’s.

