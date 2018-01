Wat is er mis met deze foto van 'Thuis'? DBJ

15u03 2 VRT Wim Stevens, Pol Goossen, Lut Hannes, Daan Hugaert, Marleen Merckx TV Zaterdag was het Driekoningen en ook in 'Thuis' ging die feestdag uiteraard niet onopgemerkt voorbij. In de aflevering van vrijdag gingen Frank, Simonne, Eddy en Angèle verkleed als koningen op pad om geld op te halen. Ze vonden onder andere in Tom een gulle gever, maar toch scheelde er iets aan de beelden.

Terwijl Driekoningen elk jaar op 6 januari valt, was het duidelijk dat de beelden in de zomer werden opgenomen. De loofbomen in de achtergrond hebben namelijk allemaal nog hun groene bladerdak en ook van de kou lijkt het vijftal op de beelden helemaal geen last te hebben.

Ook enkele aandachtige fans was het niet ontgaan en er werd dan ook melding van gemaakt op sociale media. "Driekoningen zingen allemaal goed en wel maar kun je aub bij het filmen wat op de jaargetijden letten?" Al bij al konden de fans er toch nog om lachen. "Toch nog beter dan in familie waar men het lijk van de gecremeerde Guido opgraaft 😅", reageerde iemand.

Wim Stevens, Pol Goossen, Lut Hannes, Daan Hugaert en Marleen Merckx.