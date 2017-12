Wat is er met deze SYTYCD-juryleden gebeurd? So You Think You Can Crossdress! EDA

Bron: Instagram, VRT 0 Instagram

Fans van Jan Kooijman hoeven niet meteen het ergste te vrezen. De Hollandse hot shot is niet van plan voor de rest van zijn dagen deze flamboyante look aan te meten. Samen met SYTYCD-collega Ish Aït Hamou liet hij zich een Thaise makeover aanmeten ter promotie van hun nieuwste tv-programma 'Dance around the world'.

Vanaf volgend voorjaar is Vlaanderen en Nederland weer een dansprogramma rijker. In 'Dance around the world' zullen Jan Kooijman en Ish Aït Hamou de wereld rondtrekken om de meest bijzondere dansen te leren door in de cultuur en de tradities van een land te duiken.

"Een soort 'Goed Volk', maar dan met dans als centraal element in plaats van eetgewoontes", zo omschrijft Eén-netmanager Olivier Goris het.

VRT "Dance around the world", het programma van Jan Kooijman en Ish Aït Hamou wordt volgend voorjaar uitgezonden op NPO3 en op Eén.

De twee doen onder meer Oekraïne, Peru, Colombia, Jordanië, Ierland en Thailand aan, waar het kleurrijke kiekje werd geschoten.

"We hebben ons ondergedompeld in de wereld en de cultuur van de Manora", zegt Ish op Instagram. "Ik ben eerlijk het was best wel een intense cultuurshock, ik voelde me erg ongemakkelijk in hun mooie, kleurrijke kostuums en make up maar nu ik naar de foto's kijk moet ik zeggen: Ik ben zo trots op ons en zeker ook op jou @jankooijmagram."

'Dance around the world' wordt vanaf 19 februari op NPO3 uitgezonden, daarna pas in Vlaanderen.