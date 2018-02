Wat is er in godsnaam foutgelopen tussen Marjolein en Mike? (+ wat u allemaal niet zag op tv) Mark Coenegracht

26 februari 2018

21u36

Bron: Eigen berichtgeving 248 TV Van het licht idyllische leven op huwelijksreis naar een eerste kennismaking met het ‘gewone leven’ als getrouwd koppel. De vijfde aflevering van ‘Blind Getrouwd’ was een overgangsepisode. Maar wel één die kon tellen. Er waren de vreselijk pijnlijke stiltes tussen Marjolein en Mike. (Was is er in godsnaam fout gelopen tussen die twee tortelduiven?) Dan was er het ‘blabla' maar absoluut geen 'boemboem’ van Damiano en Wendy. Of wat met de speelsheid van Lieve en Aljosja, de rustige zekerheid van Frie en Toon en het rustige groeiproces van Esther en Tim.

Marjolein & Mike: "De angst dat dit niet in orde komt"

We kunnen er niet omheen: Marjolein en Mike zijn het koppel dat alle aandacht naar zich toe sleurt. Van ‘match made in heaven’ en ‘walk in the park’, tot een duo dat zo dood is als een pier. Vooral Marjolein doet zelfs geen enkele moeite meer om haar lichte afkeer te laten blijken.

Wat is er daar op dag drie van hun huwelijksexperiment gebeurd? Onmogelijk te geloven dat Marjolein eens ‘dubbel heeft nagedacht’ -zoals ze vorige week zelf vertelde- en toen tot de vaststelling is gekomen dat Mike toch niet haar witte ridder op het paard is. Neen, wij geloven dat er plots brokken zijn gemaakt, of zelfs mogelijk verhalen zijn verteld, die een verdere relatie onmogelijk maken. Het was brutaal onweer op Fuerteventura, het was Koude Oorlog toen de twee terug in Vlaanderen waren.

Expert Alexander merkte het -samen met de kijkers- op. Marjolein en Mike zaten beide met gekruiste armen voor hem op de sofa. Veel erger waren de beelden, thuis bij Marjolein, toen de twee op een enorme sofa tv keken. Met tussen hen een meter of meer ruimte. Van liefde was geen sprake. Mike was alleen nog iets. Wat Marjolein heel even nodig had gehad. Zo leek het wel.

Het gesprek van de twee met expert Alexander liet alvast niet veel goeds vermoeden. Marjolein vond dat Mike veel te veel over zichzelf had zitten vertellen en dat ze zelf nauwelijks aan bod kwam. Niet meteen het beeld dat de makers van ‘Blind Getrouwd’ ons hadden gegeven. ‘Ik had graag ook wat aandacht gehad. Ik werd daar verdrietig en vooral kwaad van. Ik werd opeens een heel ander persoon. Ik had geen energie meer’, klonk het. Mike was nog somberder. ‘Soms geeft ze me het gevoel dat ze me keileuk vindt en dan weer helemaal niet. We hadden niet direct een oplossing om het op te lossen…’. Waarop Alexander: "Er is de angst dat het niet in orde komt".

Blijft nu enkel nog de vraag of, en zo ja wanneer, we gaan vernemen wat er fout is gelopen tussen Marjolein en Mike.

Slaagkansen: van 50% naar 25%

Aljosja & Lieve: "Ik ben de vrouw van Aljosja in dit experiment"

Zo somber de toekomst lijkt voor Marjolein en Mike, zo rooskleurig is die voor het speelse duo Aljosja en Lieve. "Iedereen ziet dat er al heel veel wél is", constateert experte Sybille. Lieve en Aljosja zelf blijven er rustig en bescheiden bij. "Ik ben nu de vrouw van Aljosja in dit experiment", constateert Lieve. "We hebben ons engagement uitgesproken om keihard ons best te doen", klinkt het.

Lieve en Aljosja zijn, zonder het zelf te beseffen, de spreekbuis van half kijkend Vlaanderen. Hoe raar is het niet om met een wildvreemde te trouwen en meteen een gezamenlijk leven te starten? Hoe gek is het niet om na het ‘ja-woord’ en het bijhorende huwelijksfeest, meteen een bed te delen? Te zot, denk je. Tot je op een vriendenfeestje de verhalen hoort. Iedereen kent wel een koppel dat op onmogelijke wijze is samengekomen en al jaren gelukkig is… Lieve en Aljosja hebben alles om hét koppel van deze ‘Blind Audition’ te worden. Nuchter, speels, realistisch, positief, down to earth, open en eerlijk voor elkaar. Alleen afwachten of dat speelse ook nog gaat werken nu ze voor kijkend Vlaanderen terug in hun gewone, dagelijkse ritme worden geduwd.

Slaagkansen: van 40% naar 60%

Frie & Toon: "Deze perfectie is surreëel"

Met een gezamenlijk IQ dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt, blijven Frie & Toon een plezier om te volgen. Voor aanvang van hun experiment geloofden ze keivast dat de koele wetenschap voor hen een perfecte match kon bezorgen. En uit alles blijkt dat zo te zijn. Misschien een beetje ‘self fulfulling prophecy’, een verwachting over de uitkomst die de uitkomst kan beïnvloeden, maar dat is voor deze twee zakelijke mensen dan ook de evidentie zelf. Elke dag opnieuw zijn ze verbaasd dat ze zo goed ‘matchen’. Dankuwel ‘Blind Getrouwd’. ‘Ik voel me enorm op mijn gemak bij Frie en door Frie. Da’s stap 1. Nu stap 2. Ik ben heel blij en content dat alles zo goed loopt. Maar het is een beetje surreëel’.

Slaagkansen: status quo op 90%

Tim & Esther

Een perfect doorsnee Vlaams koppel dat een uitzonderlijk avontuur beleeft. Dat zijn Tim en Esther. De ene is wat bedeesd en beduusd, de ander heeft een rist normen en waarden die wel eens durven botsen met het holderdebolder-rechttoe-rechtaan-gedoe van ‘Blind Getrouwd’. En dus beleven Tim en Esther hun pas gesloten huwelijk op hun manier. Stapje voor stapje, kijken wat kan, elkaar ontdekken. Wat Chinese woordjes leren voor als Tim straks bij zijn nieuwe Chinese schoonmoeder wil scoren. Die twee voelen zich goed bij elkaar. Ze hebben dezelfde muzikale smaak, dezelfde rust, dezelfde eenvoud. Frie en Toon gingen op de laatste avond van hun huwelijksreis tafelen in een tweesterrenrestaurant. Esther en Tim gingen voor een barbecue. Tim moet nu enkel nog leren dat zijn vrouw het eerste stukje geroosterde vis of vlees mag nemen, waarna hij pas mag aanvallen. En dan is alles geslaagd…

Slaagkansen: status quo op 40%

Wendy & Damiano: "Het lijkt dat we in de friendzone zitten"

Ach, we hebben echt wel medelijden met Wendy. En met Damiano. De sympathieke, knappe stewardess blijft na een paar dagen ‘blauwtjes oplopen’ meer dan haar uiterste best doen. Om dan, na dag vier, ’s ochtends een kusje op de wang te krijgen. Want, Damiano, die leeft in zijn eigen wereldje. Op het strand in Gran Canaria boekjes lezen, thuis -bij zijn beste vriendinnen- de kippen, bezig zijn. De twee leven als vrienden, zoveel is duidelijk. ‘Er is geen handleiding. Het lijkt dat we in de friendzone zitten’, constateert Wendy. En Damiano windt er geen doekjes om. ‘Voor mij zou dat heel onnatuurlijk aanvoelen om u zomaar vast te pakken. Als ik op straat haar hand zou vastpakken zou dat heel geforceerd aanvoelen’, klinkt het. Voorlopig is het duidelijk er is geen plaats voor Wendy in het gespierde leven van Damiano. Wendy ziet het als volgt ‘Die heeft het volledige pakket. Een job die hij graag doet, een huis waar hij graag in woont, een gezellig leven op zichzelf’.

Slaagkansen van 15% naar 25%

