Wat is er aan de hand met 'F.C. De Kampioenen'? Kijkers kunnen niet meer volgen MVO

01 augustus 2018

06u57

Bron: Nieuwsblad 0 TV Het mogen dan allemaal herhalingen zijn waarvan we de meeste afleveringen al een keertje (of twee) hebben gezien, wat er de voorbije weken aan de hand was met de afleveringen van 'F.C. De Kampioenen' kon zelfs de meest trouwe kijker niet meer volgen.

Zender één toonde enkele weken geleden namelijk enkele afleveringen uit seizoen 11, om die kort daarna af te wisselen met wat willekeurige afleveringen uit seizoenen 12 en 13. Daarna was het plots al aan seizoen 17. De volgende tijdsprong was nog groter, en ging rechtstreeks naar het allerlaatste seizoen, jaargang 21. Maar bij dat einde bleef het niet, want op dit moment wordt seizoen 16 uitgezonden. Wel chronologisch, deze keer. Gelukkig maar!

"Tijdens de Ronde van Frankrijk zonden we iedere avond Vive Le Vélo uit met Karl Vannieuwkerke", zegt Eén-woordvoerster Lesley Hernalsteen aan Het Nieuwsblad. "Dat werd live uitgezonden, dus moesten we telkens op het juiste uur kunnen beginnen. Gezien afleveringen van 'F.C. De Kampioenen' verschillen qua speeltijd kozen we voor afleveringen van dezelfde duur. Om die puzzel te leggen, moesten we dus rondneuzen in verschillende seizoenen." Al bij al was er dus een logische verklaring voor de wisselvallige avonturen van de 'beste slechtste' voetbalploeg van het land.