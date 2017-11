Wat is er aan de hand met de hand van Nathalie? MVO

Nathalie Meskens droeg een wit verband om haar hand tijdens De Laatste 24u met Staf Coppens.

In 'De Laatste 24 uur' trok Nathalie Meskens er samen met Staf Coppens op uit om de acteur de beste 24u van zijn leven te bezorgen. Tijdens de uitzending werd het echter duidelijk dat Nathalie een opvallende witte pleister op haar linker handpalm droeg. Wat is er aan de hand met de hand van Nathalie, vroeg de kijker zich af? "Een snijwonde opgelopen bij het koken," klinkt het geruststellend. Verder is er gelukkig niets mis.