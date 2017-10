Wat Hillary Clinton tegen "creep" Donald Trump had willen zeggen 02u00

Bron: The Mirror, CNN 0 Photo News TV Gisteravond was Hillary Clinton te gast bij Graham Norton, de presentator van de populaire Britse BBC-talkshow die zijn naam draagt. Ze sprak over hoe slecht ze zich heeft gevoeld tijdens de presidentiële debatten van vorig jaar, wat ze tegen "creep" Donald Trump had moeten zeggen en hoe ze haar verlies verwerkte.

"Hij speelde een ander spel", zei de voormalige presidentskandidate over de strategie van Trump tijdens de debatten. "Men is het eens dat ik de debatten inhoudelijk won, maar wanneer je ze opnieuw bekijkt zonder geluid, zie je dat hij domineert met lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen." Trump keek volgens Clinton misprijzend op haar neer terwijl ze sprak.



Beeldmateriaal toont inderdaad hoe Trump vlak achter Clinton ging staan in een fase van het debat waarin de kandidaten zich vrij op het podium konden bewegen. Clinton kreeg kippenvel van hoe hij haar schaduwde terwijl ze aan het woord was.

"Ik wist dat hij er stond en ik heb er nu spijt van dat ik niet heb gezegd: 'Afstand houden, griezel, je gaat me hier niet intimideren'", aldus Clinton gisteravond.



Ze vertelde ook hoe "schokkend en verpletterend" het was te verliezen van iemand die jarenlang de realityserie 'The Apprentice' had gepresenteerd, een soort talentenjacht waarin kandidaten strijden om een leidinggevende positie in een van de bedrijven van Trump.



Na haar verlies gaf ze nog een concessiespeech en daarna was haar pijp uit, zegt ze. "Ik voelde me verschrikkelijk en ook verantwoordelijk." Maar ze bleef niet bij de pakken zitten. "In bed blijven was geen optie. Ik trok een joggingbroek aan, ging met de honden wandelen in het bos, deed yoga, zocht vrienden op... en heb een flinke dosis Chardonnay gehad!"



"Lachen is het beste medicijn", besluit ze.

Photo News

Photo News