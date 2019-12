Wat goeeeeeed! VIJF gaat ‘Chateau Meiland’ kerstspecial uitzenden LV

12 december 2019

17u34 3 TV Fans van de Nederlandse realityreeks ‘Chateau Meiland’ hoeven niet langer te treuren over het einde van seizoen 2, want de excentrieke familie komt terug met een kerstspecial. VIJF zal die in twee delen uitzenden in Vlaanderen.

De Meilandjes nodigen fans uit op hun kasteel om samen kerst te vieren. Er werden namelijk vier extra afleveringen van ‘Chateau Meiland’ opgenomen. Het Nederlandse programma was dit jaar ook in België te zien op VIJF, dus laat de zender weten dat het de kerstspecial ook zal uitzenden in twee delen. Het eerste deel kijk je op 25 december om 20u35. Op 1 januari kan je - met kater - genieten van deel twee.

In de special maakt het vrolijke gezin het chateau helemaal kerst-klaar voor het grote feest. Met het ambitieuze plan om vier gigantische bomen op te zetten, verloopt dat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zo telt het pronkstuk van 4 meter hoog zo’n 4.000 takken, die allemaal één voor één uitgevouwen moeten worden. “Wat een gezeik!” besluit Martien zoals we van hem gewoon zijn.

‘Chateau Meiland’ volgde in seizoen 1 hoe het gezin een 18e eeuws kasteel in Frankrijk renoveerde tot bed and breakfast. In 100 dagen tijd toverden ze het vervallen gebouw om tot iets dat de naam chateau waardig is. De bekende oneliners zoals “wijnen, wijnen, wijnen” of “wat enig!” maakten van Martien, ex-vrouw Erica, dochter Maxime en kleindochter Claire op korte tijd een fenomeen. Nederland én Vlaanderen sloten de ongefilterde familie in hun hart en kregen er maar geen genoeg van. In 2020 zou het derde seizoen op het kleine scherm moeten verschijnen.