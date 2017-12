Wat een topmaand! Deze 8 films en series verschijnen in december op Netflix avh

18u55 0 Netflix . TV De laatste maand van 2017 is aangebroken, dus haalt Netflix nog eens alles uit de kast met fantastische series en films. Wij overlopen even wat er deze maand op ons afkomt op Netflix.

DARK

“Een familiesaga met een bovennatuurlijke twist”, zo beschrijft Netflix de nieuwe serie. De verdwijning van twee jonge kinderen gooit een Duits dorpje helemaal overhoop. Er worden dubbele levens en gebroken relaties blootgelegd, met alle gevolgen van dien. Verwacht je niet aan een doorsnee misdaadverhaal, maar aan een creepy, meeslepende thriller. De trailer ziet er al veelbelovend uit.

‘DARK’ is nu beschikbaar op Netflix.







Voyeur

Deze documentaire gaat dieper in op het boek ‘The Voyeur’s Motel van journalist Gay Talese. Moteleigenaar Gerald Foos bespioneerde tientallen jaren zijn gasten vanuit de zolder van het hotel. “Ze konden me niet horen, ze konden me niet zien. Maar ik kon ze wel horen en zien.”, dat zijn de eerste ijzingwekkende woorden van Foos in de docu. Een aanrader voor alle liefhebbers van true crime.

‘Voyeur’ is nu beschikbaar op Netflix.

The Crown

Naar goede gewoonte gooit Netflix alle tien afleveringen van het tweede seizoen online. De reeks over het leven van Koning Elisabeth II zoomt in het nieuwe seizoen in op Prince Philip en Prince Charles. Het is trouwens nu al zeker dat er een derde en vierde seizoen komt.

Seizoen 2 van ‘The Crown’, vanaf 8 december beschikbaar op Netflix.

El Chapo

Na een uiterst succesvolle eerste seizoen krijgt ‘El Chapo’ deze maand een vervolg. We volgen nog altijd de Mexicaanse drugsbaron die intussen een levende legende is geworden. Het tweede seizoen speelt zich acht jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen af en draait vooral rond zijn ontsnapping uit de gevangenis. Wie ‘Narcos’ geweldig vond, zal dit zeker ook kunnen smaken.

Seizoen 2 van ‘El Chapo’, vanaf 15 december beschikbaar op Netflix.

Manhunt: Unabomber

Deze miniserie met Paul Bettany (‘The Avengers’) en Sam Worthington (‘Avatar’) volgt de zoektocht naar de legendarische terrorist die de VS jarenlang in zijn greep hield met bombrieven. De reeks zoomt in op het spannende kat-en muisspel tussen de FBI en de Unabomber.

‘Manhunt: Unabomber’, vanaf 12 december beschikbaar op Netflix.

Bright

Netflix bindt alsmaar grotere namen aan zich. Nu is ook Will Smith aan de beurt in de blockbuster ‘Bright’, een sciencefictionfilm van topregisseur David Ayer (‘End of Watch’, ‘Suicide Squad’). De Fresh Prince slaat de handen in elkaar met een ork, gespeeld door Joel Edgerton, in een strijd om een magisch relikwie. ‘Bright’ is met een budget van 100 miljoen dollar meteen de duurste Netflix-film ooit.

‘Bright’, vanaf 22 december beschikbaar op Netflix.

Wormwood

Filmmaker Errol Morris maakte in 1988 de legendarische documentaire ‘The Thin Blue Line’. Nu is hij terug met de zesdelige serie ‘Wormwood’. De reeks is fictief, maar omdat ze gefilmd is in documentairestijl voelt ze heel realistisch aan. Het verhaal draait rond CIA-agent Frank Olson die onder invloed van LSD uit een hotelraam is gesprongen. Zijn zoon gaat op zoek naar de waarheid en ontdekt duistere geheimen.

'Wormwood', vanaf 15 december beschikbaar op Netflix.

The Guardians of the Galaxy

Een van de populairste, grappigste en spannendste Marvel-films. Acteur Chris Pratt verwierf er meteen een wereldstatus mee en is nu een van de populairste acteurs van Hollywood. Tussen alle intergalactische criminelen, hilarische personages en schitterende dialogen door laat regisseur James Gunn op subtiele wijze zijn licht schijnen over het gevoelige thema ‘verlies’. Een aanrader!

‘The Guardians of the Galaxy’, vanaf 18 december beschikbaar op Netflix.