Wat een liveshow: dit zijn de acht halve finalisten van 'The Voice'



Jean D'hont

23u34 0 VTM Deze 8 gaan door naar de halve finale van The Voice Van Vlaanderen. Van links naar rechts: Dries, Bert, Sima, Bonny, Youri, Amber, Luka en Dieter TV The word is out! De acht halve finalisten van 'The Voice' zijn bekend. Dries, Bert, Sima, Bonny, Youri, Amber, Luka en Dieter strijden verder. Maar i n de vierde liveshow van de talentenjacht moest elk team ook opnieuw afscheid nemen van één talent.

In het groepje van Bart Peeters is het over en uit voor crooner Sebastiaan. Stoere boys Dries en Youri kregen de eerste felbegeerde tickets voor de halve finale volgende week.

Mike van team Koen bracht een sterke cover van Rihanna’s ‘Unfaithful’, maar Koen stemde Bonni naar de halve finale. De tot tranen ontroerde Bonni was sprakeloos. Amber kreeg dan weer de meeste stemmen van het publiek.

Natalia vond Bert het best presteren, de kijkers stemden Sima naar de halve finale. Exit Nelson, dus.

Alex schonk zijn jongste kandidaat Luka, amper 16 is ze, een rechtstreeks ticket naar de halve finale. Dieter kreeg de meeste steun van het publiek.En zo komt er abrupt een einde aan Louis' passage in ‘The Voice’.

Volgende week zingen de acht uitverkorenen niet enkel solo, maar zullen ze ook een duet moeten brengen.