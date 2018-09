Wat een kippenvel alweer! Herbeleef alle audities van in The Voice Kids DBJ

21 september 2018

22u35 0 TV In de tweede aflevering van 'The Voice Kids' stapten opnieuw een lading juniors tussen 7 en 14 jaar het podium op om indruk te maken met louter hun stem. Dat het kleine grote talentjes zijn, werd juryleden Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en de meiden van K3 meteen duidelijk. Herbeleef hier de audities.

KIP-PEN-VEL! Emma betovert met prachtige versie van 'So This Is Love'

Wat een lef! Luca covert 'Je Hebt Een Vriend' van K3!

Rockchick Angelina brengt nummer van Nirvana!

Billy pakt alle meisjes in met zijn versie van 'The River' van Bruce Springsteen.

Alle meisjes aan de macht met de schattige Ella!

Te gek! Marilys scoort met haar prachtige stem!

Get out of the way, Sia. Hier is Mary!

Geen begeleidende band voor Noa want zij brengt haar eigen gitaar mee en daarmee weet ze de coaches te ontroeren. In combinatie met 'Dollhouse' van Melanie Martinez zorgt ze ervoor dat elke coach Noa in het team wil, maar wie wint?

Magnifique! Stien kiest voor een Franse chanson!

Wauw! Lauren waagt zich aan nummer van 'The Greatest Showman'

Deze cover van Victoria is een schot in de roos!

Wat een power! Amber zingt 'Ghost' van Ella Henderson