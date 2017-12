Wat een halve finale: Luka werpt zich op als favoriete in 'The Voice' Wim Nijsten

23u16 3 VTM De 4 finalisten zijn bekend: Bert, Bonny, Luka en Dries strijden verder. TV Bert, Luka, Dries of Bonni: sinds deze avond weten we dat één van hen de opvolg(st)er wordt van Lola Obasuyi, de winnares van vorig jaar. Na de halve finales werpt de jonge Luka zich op als de grote favoriet, al zal zij serieus rekening moeten houden met rocker Dries.

De vijfde liveshow werd geopend door team Bart, dat het publiek en de kijkers meteen in de juiste stemming bracht met een nummer van... een andere coach: 'Risin'' van Natalia. Bart nam het nummer al eens onder handen voor 'Liefde voor Muziek', en maakte er deze keer samen met Dries en Yoeri een sfeervol folkrock-nummer van. De toon was meteen gezet.

Publiek en coaches beslisten gisterenavond samen wie de vier finalisten van 'The Voice' zouden worden. Eerst verdeelden de coaches 100 punten over hun twee kandidaten. Vervolgens werden ook alle stemmen van het publiek herberekend in een percentage. Die twee percentages werden samengeteld en zo mocht elke coach één kandidaat naar de finale van volgende week sturen.

Team Natalia mocht de spits afbijten in de halve finale. Bert (33) koos voor 'Eye Of The Tiger' van Survivor, een nummer waar hij al zijn energie in kwijt kon. Hilariteit toen An Lemmens achteraf aan Bart en Koen vroeg om de beha's terug te geven die Bert naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Bart was onder de indruk van Berts stem, maar Alex miste geloofwaardigheid.

Sima (17) gaf toe dat ze voor het eerst in de wedstrijd een beetje stress voelde, maar dat was amper te merken aan haar perfect uitgevoerde versie van 'Airplanes' van B.o.B. ft. Hayley Williams. Ze blonk opnieuw uit in het rapgedeelte, iets waarmee ze in de Blind Auditions ook al indruk had gemaakt. Bart was helemaal overdonderd. Hij schreef Sima een serieuze portie Natalia-power toe. "Jij bent misschien een klein meisje, maar je wordt iedere week een grotere popster", klonk het.

Bert en Sima kregen daarna nog een tweede opdracht: samen namen ze 'The Look' van Roxette onder handen, en hun stemmen bleken wonderlijk samen te passen. Natalia stond voor een aartsmoeilijke keuze, maar gaf uiteindelijk iets meer punten aan Bert. Het publiek volgde haar en zo werd Bert de eerste finalist van 'The Voice Van Vlaanderen 2017'.

Dieter (29) en Luka (16) - we leerden vanavond dat zij in zijn gsm staat als Luka Zus - zongen samen het wondermooie 'Henry Lee' van Nick Cave & PJ Harvey. De combinatie van de 'grain' van de Affligemse rocker en de fluwelen stem van de jonge Wijgmaalse werkte wonderwel.

Dieter mocht zich daarna bewijzen met zijn versie van 'Steady As She Goes' van The Raconteurs, en hij deed dat met verve.

Luka, de jongste halve finalist, wist met haar trage, breekbare versie van 'Bittersweet Symphony' van The Verve heel wat harten te veroveren en werpt zich op als een serieuze kandidaat voor de eindzege. "Dit oversteeg 'The Voice", vond Bart. En ook Koen was overtuigd: "Het grote probleem is niet jouw gebrek aan talent", zei hij tegen Dieter, "maar jouw grootste probleem staat naast je." Alex moest dus kiezen tussen twee totaal verschillende talenten. Hij sprak een duidelijke voorkeur uit voor Luka, en opnieuw volgde het publiek de keuze van de coach. Hier stopte 'The Voice' dus voor Dieter.

Omdat het een duet-aflevering was, nodigde Koen Wauters Ann Lemmens uit om samen het Clouseau-nummer 'Jij Was Alleen Maar Een Verlangen' te zingen. Ann bewees dat zij het ook als kandidaat van 'The Voice' ver zou kunnen schoppen.

Daarna was het de beurt aan team Bart. Toen Yoeri (33) en Dries (29) 'We Found Love' van Rihanna inzetten, liep het even mis met het geluid, maar na een korte technische onderbreking kon de show gewoon doorgaan. Het nummer leek vooral voor Yoeri iets te hoog gegrepen, maar dat kon de pret niet bederven. Zeker toen Sean Dhondt even later een gouden plaat overhandigde aan Bart Peeters voor zijn album 'Brood Voor Morgenvroeg'.

Voor zijn solonummer koos Yoeri voor 'No Sound For The Weekend' van Editors. Hij bracht het op overtuigende wijze en maakte daarmee zijn halve uitschuiver van tijdens het duet goed. Ook Dries scoorde punten voor zijn versie van 'Hymn For The Weekend' van Coldplay.

Alex was echter streng voor Yoeri: "Ik heb een andere Yoeri gezien vandaag, hij was niet op het niveau van de voorbije weken." Koen sloot zich daarbij aan: "Het plaatje is helemaal duidelijk: Dries is de beste zanger." Dat vertaalde zich ook in de punten: Bart gaf de meeste punten aan de meer ervaren Dries, en opnieuw volgden de mensen thuis. Exit Yoeri dus.

Amber (23) en Bonni (19) van team Koen mochten de halve finales afsluiten. De Gentse zong met veel flair 'You And I', een nummer van Lady Gaga. Bonni toonde de nodige attitude met zijn versie van 'Strip That Down' van Liam Payne, hoewel dat nummer toch niet helemaal zijn ding was.

Amber en Bonni vulden elkaar mooi aan tijdens hun duet, 'I Know What You Did Last Summer' van Shawn Mendes. "Amber heeft de looks en de attitude'" vond Alex. "Er gebeurt iets magisch als ze op het podium stapt." Haar coach Koen gaf Alex gelijk: "Jij groeit elke week." Toch beloonde hij Bonni met de meeste punten, en opnieuw waren de kijkers het daarmee eens. Het laatste finaleticket ging dus naar Bonni. Het aftellen naar de grote finale volgende week kan beginnen!