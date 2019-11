Wat een finale: kandidaat verprutst het helemaal in ‘De Slimste Mens’ en zal zich één antwoord nog lang herinneren Mark Coenegracht

26 november 2019

22u30 0 TV ‘Hoerenchance’. Zo omschreef acteur Bart Hollanders het halve mirakel dat hem redde van een nagenoeg zekere exit uit ‘De Slimste Mens’. Wat nieuwkomer Sven De Ridder bezielde om bij vier goede antwoorden over Phil Collins te stoppen en zo vergat het evidente woord ‘Genesis’ te melden, is een raadsel dat nooit een antwoord zal krijgen.

Eerst de spots op Lieven Scheire. Geen verraderlijke filmpjesronde zoals bij zijn eerste deelname dit keer, wel simpel en goed gespeeld. Grappig wanneer het mag, gefocust wanneer het moet. Liet nergens ook maar één seconde liggen en vrat waar het kon aan de tijd van zijn concurrenten. Hollanders zakte gedurende de quiz steeds dieper weg. Gelukkig was er een gemakkelijke fotoronde die hem terug onder de levenden bracht en wat hulp van Erik, die bij ‘Open Deur’ extra hints gaf.

In de finale was Sven eigenlijk geen partij voor Bart Hollanders. En toch had hij bij een 68-99 stand altijd moeten winnen. Stoppen met vier goede antwoorden over Phil Collins en het trefwoord Genesis vergeten was fataal.

Naast de ongelukkige Sven, was er ook de jurerende Sven. De Leijer dus. Keer op keer grappig met zijn snelle reacties.. Opvallend ook dat Van Looy en De Leijer proefondervindelijk vaststelden dat ze precies even groot, of even klein, zijn. Discussie gesloten.

De leukste quotes

Erik Van Looy: “Ik heb mijn legerdienst gedaan. In Duitsland. Aan het front. Allez, dichtbij het front. Het was toen Koude Oorlog.”

Sven De Leijer (suggereert een voornaam voor Hollanders): “Erzijnteveel...”

Jurylid Lucas Lelie: “Ik durf toegeven dat als het wc-papier op is, ik het rolletje al eens openplooi.” Waarop Bart Hollanders: “Nog veel beter is om met je poep nog veel dieper in het wc te gaan zitten en dan door te trekken.”

Kantelmomenten

Na een grappige ‘3-6-9’ slaat Lieven meteen een eerste keer toe door tijd te pakken van Bart in ‘Open deur’.

Sven speelt een slechte filmpjesronde, Lieven scoort feilloos en snel. En heeft dan al de overwinning zo goed als op zak.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire: 454 sec.

2. Sven De Ridder: 375 sec.

3. Bart Hollanders: 310 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames - 5 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe: 6 deelnames - 5 overwinningen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames - 4 overwinningen en 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 6 deelnames - 3 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Philippe Geubels: 5 deelnames - 2 overwinningen en 2 gewonnen finales, 1 finale verloren

6. Chrostin: 5 deelnames - 1 overwinning en 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Bart Hollanders: 4 deelnames - 2 overwinningen en 2 finales gewonnen

8. Amelie Albrecht: 4 deelnames - 1 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Lieven Scheire: 2 deelnames - 1 overwinning en 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Actrice Lauren Versnick