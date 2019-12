Wat als 'Wat als?' terugkeert? Redactie

31 december 2019

Drie jaar na het laatste seizoen van 'Wat Als?' keert het sketchprogramma terug met een eenmalige eindejaarsspecial. Met daarin belangrijke vragen in deze feestdagen: wat als Jezus een lastige puber was? En wat als de paus te modern was?

Razend populair was 'Wat als?' op VTM, maar na drie seizoenen én een Emmy Award was het welletjes. Een volledige uitzending op tv is alweer drie jaar geleden. Ruth Beeckmans, al in de eerste aflevering te zien, is er opnieuw bij. "Mijn tv-persoonlijkheid is in dat programma geboren", vertelt ze. "Het was één van de eerste dingen die ik deed op televisie waar zo veel mensen naar keken. Ik ken iedereen er zo goed dat draaidagen met productiehuis Shelter voelen als een familiebezoek." Toch scheelde het niet veel of Beeckmans moest verstek geven. De geboorte van haar tweede dochter Cobey-Mae was namelijk uitgerekend vlak voor de opnames van start gingen. Amper een maand na haar bevalling stond Ruth toch op de set. "Samen met mijn man en ons pasgeboren dochtertje. Helemaal niet evident, maar Cobey-Mae is zó'n braaf baby'tje dat het ging. Tussen de opnames door gaf ik haar borstvoeding. Dat lukt uiteraard alleen als je je heel comfortabel voelt op de set."

'Bitch from hell'

"Ik merkte wel dat ik het door de vermoeidheid toch iets moeilijker vond om mijn tekst te onthouden", gaat ze verder. "En toen ik mezelf in de aflevering zag, heb ik me afgevraagd of ik niet beter nog een maand langer had gewacht om op televisie te komen. (lacht) Nee grapje, ik was vooral heel blij dat ik nog eens in het 'Wat als?'-universum kon duiken." Voor Tim Van Aelst, bedenker van het programma, was de aanwezigheid van Ruth een must, ondanks haar bevalling. "Ze hoort er gewoon bij. Niemand die in de sketches beter een 'bitch from hell' kan spelen dan zij. (lacht)"

Seizoen 4 zit er niet in

Maar hoe fijn Van Aelst en co. het programma ook vinden, een vierde seizoen zit er niet in. "VTM, wijzelf én de kijker zijn vragende partij, maar het probleem is dat het programma heel intensief is om te maken. Als we met onze kleine ploeg nog een seizoen van 'Wat als?' zouden filmen, zou dat voor ons betekenen dat we geen andere projecten meer kunnen doen. En de goesting om iets nieuws te maken blijft altijd groot. Maar misschien is deze formule, met specials, de toekomst. Een valentijns-, pasen- of hemelvaartspecial klinken voor mij als muziek in de oren."

'Wat als? Eindejaarsspecial'

VTM, morgen, 20.30 uur