Wat als Jezus een beetje gierig was? Gloednieuwe ‘Wat Als?’-sketch speciaal voor Rode Neuzen Dag MVO

28 november 2018

16u14 5 TV Wat als Jezus een beetje gierig was? Je komt het te weten in een gloednieuwe ‘Wat Als?’-sketch die productiehuis Shelter speciaal liet maken voor Rode Neuzen Dag XL.

Koen De Graeve speelt opnieuw Jezus Van Nazareth, en wordt omringd door Boris Van Severen, Robrecht Vanden Thoren en Charlotte Timmers. De andere drie sketches met de vragen ‘Wat als de Rode Neuzen op waren?’, ‘Wat als je alles verkocht kreeg?’ en ‘Wat als je niet zo’n goede band had met je buren?’ kan je ontdekken in het live programma van An Lemmens en Niels Destadsbader dat vrijdag om 20.40 begint bij VTM.