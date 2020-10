Was Trump-sketch daags na ziekenhuisopname ongepast? Alec Baldwin pareert kritiek redactie

06 oktober 2020

15u45 2 TV Nadat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen vrijdag in het ziekenhuis werd opgenomen omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus, kroop Alec Baldwin een dag daarna toch in de huid van Trump om hem te imiteren in het sketchprogramma Saturday Night Live. En hoewel de acteur daar kritiek op kreeg, heeft hij er geen spijt van. Dit liet Baldwin via sociale media weten.

Via een Instagramvideo liet de acteur weten: “We zouden het nooit door hebben laten gaan als het echt heel serieus gesteld was met Trumps gezondheid, dat zou smakeloos geweest zijn en heel slecht. Maar dat was niet het geval en dus hebben we ervoor gekozen om ermee door te gaan,” aldus Baldwin, die het in een debat moest opnemen tegen Jim Carrey, die de rol van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden vertolkte.

Carrey maakte zijn debuut als Biden en werd bijgestaan door Maya Rudolph, als vice-presidentskandidaat Kamala Harris. Op twee dagen tijd is de YouTube-clip al bijna 14 miljoen keer bekeken.

De video waarin Alec Baldwin uitlegt waarom hij de persiflage niet ongepast vond:

