Was dit de spectaculairste ontsnapping uit ‘Familie’? BDB

17 juli 2020

20u19

Bron: VTM 0

De ontsnappingskoning van ‘Familie’? Da’s ongetwijfeld slechterik Xavier Latour, vertolkt door acteur Eric Kerremans. In een nieuwe aflevering van ‘’t Zit in de Familie’ toont Maxime De Winne hoe het personage als een ware stuntman de gevangenis verlaat. Je ziet ‘’t Zit in de Familie’ elke vrijdag om 14 uur exclusief bij VTM GO.