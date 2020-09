Warner Bros reageert: “Ellen DeGeneres’ gedrag is onacceptabel” JVE

18 september 2020

16u28

Bron: ANP 0 TV De directeuren van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros hebben zich uitgesproken over talkshowhost Ellen DeGeneres (62). Haar programma, dat onder ‘WarnerMedia’ valt, ligt onder vuur nadat meerdere ex-medewerkers hun boekje open deden over de ongezonde werksfeer.

“Ik ben zowel bezorgd als teleurgesteld door de berichtgeving over Ellens patronen van onacceptabel gedrag”, schrijft ‘WarnerMedia’-directeur Jason Kilar. Ook Ann Sarnoff, directeur van Warner Bros zelf, reageert: “Personeelszaken, de studio en het juridisch team zijn verantwoordelijk om klachten op te vangen. Deze teams zijn een veilige haven waar alle zorgen kunnen geuit worden.”

Na de beschuldigingen aan Ellens adres volgde een onderzoek en werden meerdere producenten ontslagen. De talkshow van DeGeneres is vanaf komende maandag terug op televisie. "Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan en terug in de studio te zijn", zei Ellen eerder. "En ja, we gaan het erover hebben.”

Lees ook:

Nu producenten ‘The Ellen Show’ ook beschuldigd worden van seksueel wangedrag: “Ze kan niet zomaar stoppen met programma” (+)

“Ik zal met mijn fans praten”: Ellen DeGeneres zet volgende stap in plan om imago op te poetsen