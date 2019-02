Ware babyboom bij ‘Thuis’: “Twee actrices tegelijk zwanger, dat hebben we nog nooit meegemaakt” Hans Luyten

28 februari 2019

00u00 0 TV Er is een ware babyboom bij 'Thuis', op én naast de scène. De personages van Tine Priem (Tamara) en Tina Maerevoet (Paulien) zijn zwanger, en daarom staan ze met valse buiken op de set. Collega's An Vanderstighelen (Sam) en Daphne Paelinck (Christine) hebben dat niet nodig, want zij zijn écht zwanger. In tegenstelling tot hun personages...

"Een actrice die zwanger op de set staat: dat was bij ons al enkele jaren geleden", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Maar twee schermgezichten die tegelijkertijd in verwachting zijn: dat hebben we bij mijn weten nog nooit meegemaakt in bijna 25 seizoenen 'Thuis'. Het zorgt voor extra improvisatiewerk op de set, want de buikjes van An en Daphne proberen we in beeld te vermijden. Dat zou niet passen voor de kijker, want hun personages zijn niet in verwachting. Elke regisseur kent de trucjes ondertussen wel en past de cameravoering aan. Zo laten we een zwangere actrice vaker dan anders aan een tafel of in een zetel plaatsnemen, zodat er geen buikje te zien valt. Of ze kan extra verhullende kledij dragen. Een lange sjaal, een extra brede jas of een grote handtas zijn dan wel handig. Aangezien we daar nog geen opmerkingen over hebben gekregen, gaan we ervan uit dat de kijker daar niks van merkt."

Op vakantie of naar de oorlog?

Zoals elke aanstaande mama hebben ook An en Daphne recht op zwangerschapsverlof. "Zij zullen dus een tijd niet op de set staan, waardoor hun personages even niet aan bod zullen komen. Ik kan niet verklappen hoe ze eruit zullen gaan, maar dat zal geen enkel scenarieel probleem vormen. We hebben een ruim arsenaal aan mogelijke oplossingen ter beschikking. Een personage kan bijvoorbeeld op vakantie vertrekken, familie bezoeken in het buitenland of op reis moeten voor haar job. Zo'n verhaalwending is trouwens niet uitzonderlijk, want die komt ook bij anderen voor, die niet zwanger zijn. Een tijd geleden wilde Marleen Merckx zich vrijmaken voor de repetities van de musical '40-45'. Daarom vertrok haar personage Simonne op vakantie. Leen Dendievel wilde deelnemen aan 'Dancing With The Stars', dus reisde haar personage Kaat ook mee naar de VS. De kijker klaagt daar niet over, want dat zijn logische ingrepen. Een personage hoeft tijdens zo'n periode trouwens nooit helemaal te verdwijnen. Zo lieten we Kaat een paar keer vanuit Amerika bellen, zodat ze toch in het verhaal aanwezig bleef. Dat kunnen we met Sam en Christine natuurlijk ook doen."

Griepepidemies zijn erger

"In een serie als 'Thuis' zorgen zwangerschappen zelden voor hinder. Als een actrice ons laat weten dat ze een kindje verwacht, zijn we daar in de eerste plaats heel blij om. Want dat hoort bij het leven. Ook al weet je als tv-maker dat je daar over zes maanden rekening mee zal moeten houden. Maar dat is geen probleem, want je hebt dan nog alle tijd om een oplossing te zoeken en eventueel de verhaallijn aan te passen. Bij een griepepidemie of als iedereen op skivakantie vertrekt, kan de hinder veel erger zijn. Dan houden we ons hart altijd een beetje vast. Bij een beenbreuk na een skiongeval moet je de planning plots omgooien. Dat is pas lastig. Een zwangerschap is dat nooit. Daar kunnen we alles rustig inplannen. Bij 'Thuis' nemen we trouwens geen onnodige risico's. Aanstaande mama's hoeven bij ons nooit tot hun laatste dag voor de uitgerekende bevallingsdatum te werken. Zij kunnen zich in alle rust thuis voorbereiden."

Uitgerekend tegen seizoensfinale

Niet alleen achter de schermen bij 'Thuis' is er sprake van een babyboom. Ook op tv gaat het al een tijdje over zwangerschapskwaaltjes, mogelijke babynamen en kindergeluk. "Tamara en Paulien tonen heel mooi het brede spectrum van hoe vrouwen hun zwangerschap kunnen beleven. Tamara raakte ongepland in verwachting en zij had veel last van allerlei kwaaltjes. Bij Paulien verloopt het anders. Haar zwangerschap is er gekomen na een IVF-behandeling met meerdere pogingen."

"IJverige fans hebben op sociale media uitgerekend dat de twee bevallingen gepland zijn voor de laatste week van juni", vertelt Roggen nog. "Dat klopt, en dat is natuurlijk geen toeval. In die periode staat immers ook onze seizoensfinale ingepland. En zwangerschappen kunnen soms wel voor een pak extra drama en commotie zorgen. (lacht)"