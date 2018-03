Wanneer geven ze hun liefde toe? Romantisch etentje en emotionele tattoo voor Pommeline en Fabrizio TDS

08 maart 2018

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Zijn Pommeline en haar baas/collega-verleider Fabrizio dan toch een koppel? Hoewel zij ontkent, duiken er steeds meer 'bewijzen' op dat ze samen zijn...

Pommeline en Fabrizio: het regent nu al weken geruchten dat de twee een koppel vormen. En nieuwe details gooien olie op het vuur. Zoals de tatoeage die Pommeline door Fabrizio liet zetten, met de emotionele boodschap: "Je overleefde datgene waarvan je dacht dat het je zou kapotmaken. Recht nu je kroon en ga verder als de koningin die je bent." Bij de foto op Instagram bedankt ze Fabrizio om haar rots in de branding te zijn de afgelopen weken. "Bedankt om altijd in mij te geloven", aldus Pommeline.

De reacties zijn duidelijk: fans gunnen Pommeline en Fabrizio hun prille liefdesgeluk en wensen hen veel succes samen. "Oh mannekes, laat die toch gewoon doen. Zijn ook maar normale mensen hoor. Of ze nu een relatie hebben of niet, wat maakt het uit? Ze leveren mooi werk af en zijn beiden goede tattoo artiesten. Hele mooie tekst, iedereen verdient het van gelukkig te zijn! You go girl 🙌🏼👸🏼", klinkt het.

De twee 'Temptation'-verleiders krijgen ook een tattoo-show op tv - werktitel 'I Love You Tattoo' - waarin ze live mensen zullen tatoeëren.

(lees verder onder de foto)

You survived what you thought would kill you. Now straighten your crown and move forward like the Queen you are. Thank you @fabrizio_tzinaridis for always believing in me 😘 #quotetattoo #thanksforyoursupport #donebythebest Een foto die is geplaatst door null (@pommelinetilliere) op 03 mrt 2018 om 22:43 CET

En er zijn nog meer tekenen aan de wand die wijzen op een relatie tussen Pommeline en Fabrizio. Hij hint op de sociale media dat ze aan het daten zijn en veel tijd samen spenderen. Al doet hij dat duidelijk met een vette knipoog.

"Businessmeeting", schrijft Fabrizio bij een foto van een romantisch dinertje. Dat nadien zelfs een vervolg kreeg bij hem thuis. De twee genoten nog samen van een filmpje en een liefdesappeltje. "Netflix en schil", grapte Fabrizio. Dat op de profielen van de twee ook steevast foto's verschijnen van dezelfde kat, toont aan dat ze vaak samen zijn.



(lees verder onder de foto's)

Wat voorafging...

De bal ging aan het rollen door 'In bad met Pommeline', de vlog op YouTube die maar weinig aan de verbeelding overliet. Daarin kijkt Pommeline samen met Diane Gabriels van de esthetische kliniek naar de eerste aflevering van 'Temptation Island'. Zij wordt plots overmand door emotie: "Ik vind het moeilijk om daarnaar te kijken", zegt Pommeline in tranen, waarna ze bevestigt dat ze gevoelens heeft voor Fabrizio. "Het is daarom dat ik zo weinig zeg over hem, omdat ik dat wat raar vind."

Waarom ontkent Pommeline dan dat ze samen is Fabrizio? "Ik hou nog steeds van Merijn", vertelde ze ons. "Ik heb geen relatie met Fabrizio. Mensen gaan van alles verzinnen nu, dat is nu eenmaal zo. Fabrizio en ik kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Merijn en ik zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben als volwassenen gehandeld.”

Wordt dus (alweer) ongetwijfeld vervolgd...