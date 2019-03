Wanneer echt niemand stil kan blijven zitten: dit was het beste uit ‘The Voice’ TDS

15 maart 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV Sfeer in de ‘Voice’-studio vanavond tijdens de zesde Blind Auditions. Zowel reggaevibes, popmuziek als enkele ballads zorgen ervoor dat de coaches nauwelijks op hun stoel konden blijven zitten. Het programma blijft overigens week na week scoren, met 1.062.653 kijkers voor de vorige aflevering. Maar voor wie waren de voorlaatste plekjes in de teams van Natalia, Bart, Koen en Alex?

Wie ambiance zegt, zegt Elisa (29). Ze baat een sportkantine uit, die ze na de uren ombouwt tot swingende muziekbar voor beginnende bands. “Het doet deugd om te zien dat andere mensen evenveel plezier beleven aan je passie”. Tijdens haar Blind Audition op ‘These Days’ van Rudimental heeft ze maar enkele noten nodig om de aandacht van de coaches te trekken…

Een reggaeversie van Milo Meskens’ ‘Stone Cold Liar’? De prijs voor originaliteit ging vanavond naar Samuel (20). Het station van Sint-Niklaas is zijn habitat als muzikant, ging het podium van ‘The Voice’ hem even goed af?

Spaanse furie Celina (28) is een graag geziene gast op het Spaans festival in haar geboortedorp Vilvoorde, waar ze jaarlijks op het podium staat met haar gitaar. Haar powerstem gooide ze vanavond in de strijd op ‘Battlefield’ van Lea Michele.

Ook Anniek (37) schuimt met haar tweemansband het ene evenement na het andere af. Haar repertoire varieert van Ed Sheeran tot Dolly Parton. Vanavond koos deze veelzijdige zangeres voor ‘Girl Crush’ van Little Big Town.

“Mijn Blind Audition wordt mijn eerste optreden”, zei Moira (19) die ‘You Are The Reason’ van Calum Scott brengt. Ze moest op zoek naar een nieuwe hobby, nadat ze haar enkel stevig blesseerde tijdens het ballet. ligt zingen haar even goed als dansen?

Wannes (16) daarentegen heeft op zijn jonge leeftijd al ervaring op overschot. Hij speelde mee in de Studio 100-reeks ‘De Avonturen van Lollie Lolbroek’ en had een rolletje te pakken in de musical ‘14-18'. Kreeg hij met ‘Locked Out of Heaven’ van Bruno Mars ook een plekje in één van de teams?

Emily (27) battelde in het derde seizoen van ‘The Voice’ voor het team van Regi. Met een pak meer zang- en levenservaring waagde ze vanavond opnieuw haar kans met het aartsmoeilijke ‘One And Only’ van Adele, een nummer met een speciale betekenis voor haar.

Ook de zingende stewardess Robin (26) is aan haar tweede keer toe bij The Voice. Een nieuw seizoen, een nieuwe kans, dacht ze. Belandt ze met ‘The Dock Of The Bay’ van Sara Bareilles opnieuw bij team Bart?

Charlotte (22) wordt naar haar Blind Audition vergezeld door haar mama, die haar het nodige duwtje in de rug gaf om haar in te schrijven. Ze hoopte haar trots te maken met het zeemzoete ‘Dream A Little Dream’ van The Beautiful South.

Rachel (22) doet het vrijdag zonder haar ouders. Haar vader is pastoor en ze werd opgevoegd met uitsluitend gospelmuziek. Rachel zingt echter het liefst van al popnummers, zoals ‘Too Good At Goodbyes’ van Sam Smith.

Bij zijn laatste deelname aan een talentenwedstrijd, 8 jaar geleden, kreeg Giles (28) cold feet voordat hij het podium op moest. Liep het dit keer beter af met ‘Sorry’ van Justin Bieber?

Verkoopster Sibelle (26) deelt de covers die ze maakt met al haar volgers op YouTube. Met ‘Believer’ van Aurora hoopt ze zich ook te kunnen bewijzen voor de coaches.