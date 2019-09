Wanneer de zon plots dodelijk wordt: Netflix kondigt eerste Belgische original-serie ooit aan MVO

03 september 2019

11u59 0 TV Een primeur voor Netflix in België: we krijgen onze eigen originele serie, speciaal gemaakt voor ons land. De reeks zal ‘Into The Night’ gaan heten en wordt geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye (‘Over Water’) en geproduceerd door Entre Chien et Loup.

De gloednieuwe zesdelige reeks is geschreven en gecreëerd door Jason George, die al andere leuke reeksen als ‘The Protector’ en ‘Narcos’ op zijn naam heeft staan.

Het verhaal

‘Into the Night’ vertelt het verhaal over het behouden van onze menselijkheid ten tijde van een kosmische ramp en speelt zich af aan boord van een vlucht vanuit Brussel. De internationale cast komt uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije.

In ‘Into the Night’ draait alles rond de zon die op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt. Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan die dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord: een stel ‘gelukkige’ passagiers en hun bemanning, van diverse nationaliteiten, rijk en arm, jong en oud, civiel en militair. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de wil om de zon - en elkaar - te overleven. Op eender welke manier.

“We zijn heel blij om onze eerste Belgische Original-serie aan te kondigen”, klinkt het bij Netflix. “We kijken enorm uit naar de samenwerking met dit geweldige internationale team van schrijvers, producers, regisseurs en cast om dit unieke verhaal tot leven te brengen. In deze high-concept thriller stelt ‘Into the Night’ een steeds vaker terugkerende vraag: kunnen mensen zich nog verenigen voor het algemeen belang of zal eigenbelang ons verscheuren?”

Het idee komt uit een boek van Jacek Dukaj, ‘The Old Axolotl’, over transhumanisme. “Wat me het meeste aansprak in dit verhaal was de onvermijdelijkheid van de apocalyps en het idee dat je er, samen met een groep mensen die niet eens dezelfde taal spreken, voor kunt vluchten in een vliegtuig”, zegt schrijver George. “We kennen de mensen met wie we reizen nooit echt. Je realiseren dat je overleving afhangt van die onbekenden, die nu deel uitmaken van jouw tribe, is het ideale uitgangspunt voor een spannende thriller.”

Regisseurs Inti Calfat en Dirk Verheye: “De regie van de allereerste Netflix Original-serie is niet alleen bijzonder spannend, het is ook een eer. Het feit dat het een high-concept thriller is maakt het nog boeiender. Als Belgische filmmakers krijg je niet altijd de kans om aan projecten met dit uitgangspunt en op deze schaal te werken.”

‘Into the Night’ zal in 2020 wereldwijd te zien zijn op Netflix.