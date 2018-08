Walter Grootaers wordt coach in 'The Voice Senior' WN

06 augustus 2018

00u00 0 TV Van een verrassende tv-comeback gesproken. Walter Grootaers (63) wordt coach van 'The Voice Senior'. Hij koestert hoge verwachtingen: "Veel mensen zullen verschieten van wat zestigplussers nog met hun stem kunnen."

De opnames beginnen pas in oktober, maar Walter Grootaers staat al te popelen om zijn rol van coach in 'The Voice Senior' op te nemen. Hij kondigde het nieuws gisteravond zelf aan tijdens een concert van De Kreuners. "Ik zit al 40 jaar in het vak, het gaat dus om generatiegenoten", zegt hij. "Ik weet dat er nog een pak onontdekt talent rondloopt in de pop- en rockwereld en ik ben benieuwd naar wie er op deze wedstrijd afkomt en wat ik met hen kan doen."

Uitlachtelevisie

De zanger moest niet lang nadenken toen ze hem vroegen voor de draaiende stoel. "Ik zag het meteen zitten. Ik heb een neus voor talent en hoor heel snel of een nummer met de nodige passie is gebracht. En als de artiest er een half toontje naast zit, ga ik daar niet over zeuren, want dat kan je corrigeren. Vaak heeft dat ook met de zenuwen te maken. Het gaat er mij vooral over dat iemand een nummer met overtuiging kan brengen en er iets van zichzelf inlegt."

Grootaers benadrukt dat 'The Voice Senior' géén uitlachtelevisie wordt. "Daar zou ik niet aan meedoen", zegt Walter. "Het is echt wel de bedoeling om talent te vinden." In tegenstelling tot de kandidaten van de 'gewone' versie van 'The Voice' jagen de seniors geen platencontract na. Walter vindt dat een goede zaak. "Die mensen zingen gewoon graag en zijn enkel met de muziek bezig."