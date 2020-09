Walter Grootaers vraagt zich af of men de gevolgen voor ex-coronapatiënten goed opvolgt: “Ik heb lang last gehad van mijn stem” MVO

16 september 2020

16 september 2020
Walter Grootaers (65) vertelde tijdens 'Gert Late Night' over zijn besmetting met het coronavirus. Hoewel hij gelukkig geen last meer ondervindt na zijn genezing, vraagt hij zich af of hij in de toekomst alsnog gevolgen van de ziekte zou kunnen ondervinden. Gert legde die vraag voor aan Marc Van Ranst.

“Ik heb het nu gehad, volgen jullie ook op wat er met ex-patiënten gebeurt?” Walter let zelf wel goed op zijn gezondheid, maar vraagt zich af of de overheid zich ook bezighoudt met de gevolgen voor mensen die al genezen zijn van corona. “Ik heb volgende week een afspraak bij mijn hartspecialist, gewoon om eens te kijken hoe het daarmee zit. Omdat ik heb gehoord dat het een gevolg zou kúnnen hebben op hart en longen. Ik heb alleen lang lastgehad van mijn stem, maar dat ik gelukkig ook al voorbij.”

Walter is uiteraard niet de enige persoon in Vlaanderen die zich die vraag stelt. Marc Van Ranst, ook te gast in het programma, verzekert hem ervan dat men zulke gevolgen aan het onderzoeken is. “Maar het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Op dat gebied is het nog covi-dik kijken”, grapt hij. “We weten echter wel dat het mogelijk is om het virus een tweede keer te krijgen. Walter heeft nu antistoffen, dus heel snel zal hij het waarschijnlijk niet opnieuw oplopen.”