Walter Grootaers over terugkeer van ‘zijn’ Big Brother: “De casting zal bepalen of dit succes kan hebben”

28 juli 2020

11u00

Bron: Dag Allemaal 5 TV Dertien jaar na de laatste ‘Big Brother’ kondigt SBS de wedergeboorte van de reeks aan. Zal het opnieuw een knalsucces worden zoals in de beginjaren? Toenmalig presentator Walter Grootaers (65) gelooft erin, zo vertelt hij Dag Allemaal. “Als ze er tenminste in slagen om kandidaten te weren die ’t enkel voor de roem doen.”

Nog een tijdje geduld, en dan kunnen we opnieuw de dagelijkse beslommeringen van tien volslagen onbekenden volgen. SBS, het moederbedrijf van VIER en VIJF, verraste met de mededeling dat ze ‘Big Brother’ terug op het scherm gaat brengen. Het concept blijft even simpel als geniaal. Honderd dagen lang zitten bewoners geïsoleerd in Het Huis, waar ze 24 uur op 24 gevolgd worden door allesziende camera’s. Twintig jaar geleden was het een controversieel idee in Vlaanderen.

Het nieuwe seizoen wordt in 2021 uitgezonden en SBS maakt het samen met het Nederlandse RTL5, maar voor de rest hult de zendergroep zich in stilzwijgen. Volgens Annick Bongers, programma-directeur bij SBS, is het format vandaag zeker relevant. “We staan voortdurend in contact met elkaar en de buitenwereld, en presenteren een zo mooi mogelijke versie van onszelf”, verduidelijkt ze. “Maar wat gebeurt er als mensen plots naar binnen moeten kijken in plaats van naar buiten?”

Bekijk ook: ‘Big Brother’ keert terug



Nieuwe technologieën

Destijds was Walter Grootaers zeven jaar lang presentator van het programma. Met de finale-­uitzendingen op zondag bereikte hij toen wekelijks meer dan een miljoen kijkers. “Voor deze nieuwe versie ben ik niet gevraagd, nee”, lacht Walter. “Terecht ook, ze moeten radicaal voor een 2.0 versie gaan.”

Je kan je nochtans de vraag stellen of ‘Big Brother’ nog zo opzienbarend zal zijn, nu er al zoveel persoonlijke info wordt gedeeld via sociale media.

Daar zullen ze net gebruik van moeten maken, van die nieuwe technologieën. Al weet ik eigenlijk helemaal niet wat ze van plan zijn. M’n echtgenote Nicole (Plas, nvdr) was één van de creatieve breinen achter ‘Big Brother’, met de nieuwe versie heeft ze niets te maken.

Maar je geeft het dus wel alle kansen.

Tuurlijk. Al zal heel veel afhangen van de casting. Daar zullen ze héél veel tijd in moeten steken. Want de laatste jaren van ‘Big Brother’ hadden we toch dikwijls te maken met figuren die vooral op zoek waren naar hun 15 minutes of fame.

Kijk je toch met plezier terug op die glorieperiode van ‘Big Brother’ destijds?

Absoluut. ’t Was een uitzonderlijk en revolutionair programma. Heel intensief wel, maar elke seconde was de moeite waard.

