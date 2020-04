Walter Grootaers heeft voor het eerst in zijn leven tijd voor zichzelf MVO

24 april 2020

06u50 0

Het coronavirus kreeg Walter Grootaers meer dan een maand geleden te pakken. Hij lag een tijd op intensieve zorgen maar is opnieuw helemaal terug. Het verhaal kan hij gelukkig nog navertellen in ‘Vandaag’. Walter: “Je ligt daar en je kunt veel nadenken. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst in mijn leven tijd heb voor mezelf. En dat is een fantastisch gevoel.”



