Walter Grootaers getuigt over herstel van corona en Koen Wauters zingt nieuwe versie van ‘Domino’ in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

27 maart 2020

14u03 1 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: Koen Wauters zingt een aangepaste versie van ‘Domino’ en Walter Grootaers getuigt over z'n herstel van corona.

Morane bewijst waarom een initiatief als Rode Neuzen Dag zeker tijdens de coronacrisis ook broodnodig is.

Tv-maker Tim Van Aelst geeft meer uitleg over het nut van meditatie.

JOE-presentatrice Anke Buckinx maakt radio van thuis samen met haar kindjes.

Koen Wauters zingt een aangepaste versie van de Clouseau-hit ‘Domino’.

Zangeres OT brengt een prachtig eerbetoon aan de zorgsector.

Walter Grootaers is hersteld van het coronavirus. Hij getuigt over de hevige weken die hij meemaakte.

‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.