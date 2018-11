Waldek is terug: "We laten mensen moord en brand schreeuwen. Dan zijn ze erna des te blijer" DÉ VERRASSING VAN 'THUIS': WALDEK IS TERUG HL

08 november 2018

00u00 0 TV Terwijl Vlaanderen twee maanden geleden rood aanliep van verontwaardiging omdat Waldek een definitieve exit uit 'Thuis' leek te maken, stond acteur Bart Van Avermaet (57) stiekem alweer op de set van de Eén-soap. "Ik ben nog altijd onder de indruk van al die verbaasde reacties."

In september vertrok Waldek in de Eén-soap halsoverkop naar Polen, na een donkere periode met een babywissel, een ongeval en een pijnlijke breuk met Mayra. "En nu is hij gewoon teruggekomen, na een periode van introspectie in Polen", zo verklaart 'Thuis'-producer Hans Roggen de onverwachte terugkeer. "Hij wil z'n leven hier weer oppakken. That's it. We hebben de kijkers, die enorm meeleven met het verhaal, in de waan gelaten dat Waldek effectief uit de reeks was verdwenen, omdat het de beleving versterkt. Iedereen heeft moord en brand geschreeuwd toen hij uit het verhaal vertrok, en nu is iedereen dol van blijdschap omdat hij terug is. Het moest voor de kijkers een grote verrassing zijn. Voor ons als makers was het wel vrij surrealistisch. Want op het ogenblik dat Waldek op tv uit de serie verdween, stond Bart al terug bij ons op de set. Hij is niet lang weggeweest."

Zwijgen

Ook voor Bart Van Avermaet zelf is het verhaal van Waldeks vertrek "veel groter geworden dan gedacht". "Fans dachten écht dat Waldek nooit meer zou terugkeren. De verontwaardiging was enorm, en zelfs mijn collega's bij 'Thuis' waren in de war. Ik kreeg berichtjes en telefoontjes om te vragen of ik nog terugkwam. Hoe hou je het voor mogelijk? (lacht) Voor het verhaal was het natuurlijk het meest ideale scenario dat de kijkers zouden denken dat Waldek voorgoed in Polen zou blijven."

Van Avermaet benadrukt dat hij het spel eerlijk heeft gespeeld. "Ik ben nog altijd onder de indruk van al die verbaasde reacties. Ik heb immers nooit bevestigd dat mijn vertrek definitief was. Want ik wou er niet over liegen." Maar hij zweeg er wel over. Is dat niet hetzelfde? "Eigenlijk heb ik nooit gezegd dat ik niet langer werk voor 'Thuis'. Niemand heeft mij de juiste vraag gesteld. Mocht iemand mij letterlijk gevraagd hebben of ik mijn C4 had gekregen van de VRT, dan had ik verteld hoe de vork in de steel zat. Maar net die vraag bleef uit."

Baard of niet?

Was de terugkeer van Marie-Rose naar 'Familie' (volgende week op VTM te zien, red.) al maanden bekend, dan is die van Waldek in 'Thuis' een complete verrassing. Tot grote vreugde gisteren op social media. Al hadden sommige kijkers al die tijd een vermoeden dat Waldek niet voor eeuwig zijn biezen had gepakt. Hij is immers één van de populairste personage in 'Thuis'. Ook was Van Avermaet er begin deze maand op een fanreis nog bij.

Toen de acteur vorige maand bij 'Van Gils & gasten' kwam spreken over het theaterstuk 'Ladies Night', waarmee hij nu door Vlaanderen trekt - en waarin hij poedelnaakt op de scène staat - merkte Lieven Van Gils op dat Bart nog te zien is in de generiek van 'Thuis'. Waarop die lacherig reageerde: "Ik doe ze een proces aan." Ook Peter Van de Veire legde Bart op de rooster in z'n ochtendshow op MNM, twee maanden geleden. "Ik ben bezig met theater, omdat ik doodga", zei hij toen met een mysterieuze ondertoon. "Ik mag dat officieel zeggen. Ik heb ook een baard nu", zei hij - doelend op het feit dat Waldek er amper één heeft. Al verscheen de loodgieter gisteren zonder volle baard...

'Thuis'

Eén 20.10 uur