Waarom wij halfweg 'De Mol' gaan voor een finale tussen Pascale, Bahador en Pieter (+ de beelden die je niet zag)

15 april 2018

21u27 20 TV Vier afleveringen ver in ‘De Mol’ en er zijn reeds drie vrouwen met veel tegenzin naar huis, want genadeloos in de luren gelegd door de Mol. Event-manager Katrien moest de wedstrijd dit keer verlaten.

Indien de mol een vrouw is kunnen dat enkel nog dierenarts Joke of marine-officier Pascale zijn. Pascale heeft met voorsprong een groter Mol-gehalte dan Joke, die bijzonder hard haar best doet om via vrijstellingen een mogelijke exit te ontlopen. Halfweg ‘De Mol’ gaan wij voor een finale tussen financieel recruiter Bahador, mijnheer pastoor Pieter en marine-officier Pascale.

Terwijl bij de vrouwen Joke en Pascale steun en toeverlaat aan elkaar kunnen en moeten vinden, zijn ze in het mannenkamp nog steeds met 80 procent van de kandidaten die begonnen zijn. Twee mannen voor elke overlevende vrouw. Mocht ‘De Mol’ een eenvoudig spelletje zijn, dan waren de overlevende vrouwen uiteraard twee vogeltjes voor de kat. Nu uiteraard niet. Omdat de heren zelf in de eerste plaats voor eigen lijfbehoud moeten zorgen en stuk voor stuk een persoonlijke agenda najagen.

Prognose

Een gokje na vier afleveringen en dus halfweg de afvallingsrace: over exact vier weken wordt de finale gespeeld tussen Bahador (27) financieel recruiter en de man die vorige week enkel neen zegde terwijl alle andere kandidaten ‘neen, ik ben niet de mol’ uitspraken, Pieter (33), de warse mijnheer pastoor uit Assebroek die ook in de Mol de hand niet omdraait om controversieel te zijn en Pascale (44), de marine-officier die gewoon is om haar vrouwtje te staan op een schip vol mannen.

Bahador is sinds de start van het spel één van de onbesproken kandidaten. Wat geheimzinnig, nooit echt opvallend aanwezig, maar wel dominant op de momenten dat het nodig is. Hij haalde in de vierde aflevering samen met Joke de enige 1.000 euro binnen van de avond. Pieter is de gedroomde kandidaat van elke Mol-maker. Hij heeft alles om een groep zenuwachtig te maken en is de meest a-typische pastoor die je kan bedenken. Hij doet ook niks om dat tegen te gaan.

En dan is er de vrouw met ballen aan haar lijf, de marine-officier van het Belgisch Leger, Pascale. Ze draaide moeiteloos de proef van het Mexicaans worstelen de nek om. Herkende dus een ogenschijnlijk zeer gemakkelijke greep niet. Raar voor een leger-officier. Pascale houdt zich overigens al sinds de start van de Mol van ‘den domme’. Ze wist bijvoorbeeld absoluut niks toen ze in aflevering 1 in de kist lag en gaf in het ‘Wie Ben Ik’-spel een foute naam. Als een vrouw de Mol is, zet dan het geld maar op Pascale.

Niet beklijvend

De finale van de vierde aflevering was lang niet zo beklijvend en spannend als vorige week, toen er op hoog niveau werd gepokerd. Nu was het vooral een fysieke uitputtingsslag, vooral handig gespeeld door de fysiek parate Joke die halfweg de Latinoamericana-toren uit de lift stapte en de concurrentie moeiteloos voorbij holde. Al blijft het raar dat Lloyd er niet in slaagde om haar met een laatste krachtinspanning toch nog voorbij te hollen.

En zo mocht Joke zonder complexen naar het exit-moment toeleven. Daar viel uit de lichaamstaal van Steve vooral te leren dat hij niet zeker was van zijn keuze, maar toch een groene duim te zien kreeg. Daarna viel meteen de bijl voor een duidelijk aangeslagen Katrien, tot dan de felste en de meest gedreven speelster van de hoop. Duidelijke les: wie voor de geldpot gaat, wordt door de Mol omver gelegd. Genadeloos.

Dit viel ons op bij de zeven kandidaten

Pascale (45), marine-officier

Verloor samen met Lloyd bijzonder veel tijd in de complexe eerste proef, waarbij pakjes moesten afgeleverd worden op adressen in Mexico City. Op een bakfiets. Zochten tevergeefs naar een afleveringspunt. Zorgde met één fout antwoord tijdens de Mexican worstelproef meteen dat de groep 3.000 euro verloren zag gaan. Dat Pieter en Baha daarbij een dag lang fysiek werden geteisterd was toen al vergeten. Speelt in het traplopen geen rol van betekenis.

Katrien (54), event-manager

Kwam nauwelijks aan bod in de vierde aflevering. Speelt de worstelproef correct. Blijkt even later van de trap gevallen te zijn en heeft haar voet omgeslagen. Heeft ze zich nadien zelf naar huis gespeeld of was ze echt emotioneel onder de indruk van het gebeuren?

Joke (32), dierenarts

Is één van de strafste overlevers van deze Mol-editie. Sleepte moeiteloos een vrijstelling in de wacht en zorgde voor het overige er vooral voor dat de groepspot alweer niet veel aandikte.

Pieter (33), priester

Heeft deze pastoor iets met luciferraadsels? Neen! Kan deze pastoor goed rijden met een bakfiets? Neen! Wil deze pastoor graag eens een dagje les krijgen in Mexicaans worstelen? Ja! Leverde dat ook iets op? Neen! Dirigeerde deze pastoor opnieuw de groep in het bepalende finalespel? Ja! Leverde hem dat iets op? Neen! Het blijft één en al mystiek rond deze Pieter. Is dat niet wat priesters graag hebben?

Lloyd (21), student

Is en blijft en enthousiaste jongere van de groep. Laat zich graag gaan, speelt graag mee, maar is niet dominant. Tenzij hij een perfecte Mol is…

Steve (60), arts

Weinig opvallende partij voor Steve in deze aflevering. Mochten wat figuren zoeken in een museum, maar kon daar weinig of niets bepalend doen. Moest in de worstelproef niet eens aan de bak omdat Pascale de zaak al had verbrod. Bleek in het trappenlopen fysiek toch parater dan een week eerder toen hij nauwelijks op een hometrainer de trappers rondkreeg.

Bahador (27), financial recruiter

Haalt samen met Joke de enige 1000 euro van de avond binnen voor de groepspot. Dankzij of ondanks Joke? Laat zich een dag gewillig onder handen nemen tijdens het Mexicaans worstelen. Maar kan een dag lang dan ook niet zien of wat andere kandidaten uitsteken. Blijft een raadselachtige speler.

Gesneuveld

Kelly (39), psycholoog

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

Katrien (54), eventmanager

In de pot

Voor de groep: 12.700 euro

Verloren: 35.425 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Pascale

2. Joke

3. Bahador

Beste spelers

1. Lloyd

2. Pieter

3. Bahador

Deze beelden zag je niet op tv

De eerste reactie van de afvaller: “Ik was echt overtuigd van de mol, maar…”

Ze was nochtans zo overtuigd van haar mol, maar helaas stopt het spel hier en nu voor Katrien.

Bahador en Pieter beseffen dat het geen makkelijke opdracht zal worden: "Ik word er wat duizelig van!"

