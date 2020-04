Waarom voormalig 'Mama's Jasje'-lid Gunter Van Campenhout wordt doodgezwegen: “Peter en ik spreken niet meer met elkaar” Redactie

28 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Mama’s Jasje, dat was jarenlang een gouden duo: Peter Van Laet (52) én Gunter Van Campenhout (48). Maar een pijnlijke geldkwestie maakte een einde aan hun vriendschap en succesrijke samenwerking. “ Toch wens ik Peter veel succes toe”, zegt Gunter grootmoedig in Dag Allemaal.

In ‘Liefde Voor Muziek’ kwam Gunter Van Campenhout amper één seconde in beeld, in een flashbackfilmpje. Sinds de voormalige vrienden in 2010 ruzie kregen over een lening die Peter niet correct zou hebben terugbetaald, liep het mis. Gunter spande een rechtszaak aan, kreeg in 2017 gelijk van de rechter, maar Peter ging in beroep. “Dat dispuut is nog altijd niet geregeld”, zegt Gunter in het weekblad. “Meer heb ik daar niet over te zeggen.”

Toch stoort het Van Campenhout naar eigen zeggen niet dat Peter furore maakt op tv, noch dat de hits van Mama’s Jasje weer populair zijn. “Helemaal niet, ik ben enthousiast. We hebben ook nooit artistieke meningsverschillen gehad”, legt hij uit. “Ik kan dat succes alleen maar toejuichen. ’t Was een kwestie van tijd dat die eerste nummers weer succes zouden hebben. Ons dispuut ging helemaal niet over Mama’s Jasje, laat staan over de groepsnaam. Peter was altijd het gezicht van de band, ik ben er pas in 1993­ ­bijgekomen. Ik heb er dus geen probleem mee.”

Definitieve breuk

Gunter heeft ook mee een aantal nummers geschreven. “Toen ik in de groep zat, waren we vooral bezig met die ‘Hommages’, drie albums met kleinkunstcovers”, zegt hij. “We hebben ook nog een album gemaakt met eigen nummers, en daar heb ik er mee een paar van geschreven. Tussendoor heb ik met Claudia Decaluwé (zijn ex-vriendin, red.) als Spark deelgenomen aan de preselecties van ‘Eurosong’ en een mooi album gemaakt. Intussen ben ik schepen van cultuur in Stekene, maar muziek is nog altijd mijn hobby.”

“Maar of ik bij het 30-jarige jubileum van Mama’s Jasje betrokken zal zijn? Nee, dat lijkt me niet logisch”, aldus Gunter nog. “De laatste keer dat ik Peter zag, was in de rechtbank. We spreken niet meer met elkaar, en die breuk is definitief. Maar ik wens hem veel succes toe, ook met Mama’s Jasje.”

