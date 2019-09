Exclusief voor abonnees Waarom Victor uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ zo afstandelijk overkomt: “Het leven in Bulgarije heeft van mij een harde jongen gemaakt” Redactie

24 september 2019

06u33

Hij komt in 'Boer Zkt. Vrouw' niet meteen over als een gevoelige romanticus. Maar dat beeld wil Victor (25) graag bijstellen. "Ik heb wel degelijk emoties, hoor", zegt de akkerbouwer uit Bulgarije, die had verwacht dat de meisjes hem tijdens de speeddates "wat meer uit z'n kot zouden lokken". Dat schrijft het weekblad Dag Allemaal.

“Sollicitatiegesprekken.” “Een spervuur aan vragen.” Zo omschreven An en Dina de speeddates van Victor en zijn tien dames. De akkerbouwer, die al sinds zijn vierde in Bulgarije woont, ging zeer systematisch te werk. Dat had hij eerder ook al gedaan toen hij samen met zijn nonkel de brieven van verliefde meisjes doorploegde. Er kwamen zelfs fluostiften aan te pas om een selectie te maken. “Die brieven lezen, dat was werken, hé”, zegt Victor. “Dan kan je maar beter een systeem hebben.”

De vrouwen die jou hadden geschreven, vonden het allemaal maar weinig spontaan. Dat zeiden ze ook over de speeddates.

Is dat zo? Ik vond dat het aan de meisjes was om míj uit mijn comfortzone te halen. Ik verwachtte dat ze dat op een originele manier zouden doen door mij interessante vragen te stellen, en mij zo uit mijn kot te lokken. Ik heb hen daar allemaal de mogelijkheid en de tijd voor gegeven. Maar als dat wat minder vlot loopt, door de zenuwen bijvoorbeeld, begin ik hen uiteraard vragen te stellen. En dan wordt de toon automatisch iets zakelijker. Maar volgens mij zijn alle gesprekken toch redelijk vlot verlopen.

Vlot, maar toch vooral ook ­zakelijk en gereserveerd.

Ik besef dat, want ik ben zeer kritisch voor mezelf. Maar ik leef al zes jaar alleen op een boerderij, waar ik van ’s morgens tot ’s avonds werk. Ik ben dus op mijn hoede als ik iemand nieuw ontmoet. En die Vlaamse meisjes komen dan ook nog eens exotisch over op mij. (lachje) Maar geloof me, als ik op mijn gemak ben, gedraag ik mij helemaal anders.

Stoort het jou dat mensen je zien als een koele kikker?

(denkt na) Zes jaar geleden, toen ik nog studeerde, was ik ongeremder. Maar zaken doen in Bulgarije heeft mij hard gemaakt. Weet je, Bulgarije is tegenwoordig een goed land om te leven, maar je moet háár op je tanden hebben. Als je de mensen hier een vinger geeft, nemen ze een arm. Dan leer je wel van je afbijten.

Waar word jij emotioneel van?

Zoals ik al zei: als ik iemand beter ken, lach ik veel en geef ik warmte. Maar in het begin is dat moeilijk, zeker als er ook nog camera’s op mij ­gericht staan. De meisjes voelden zich ook niet helemaal op hun gemak, en dan is het niet eenvoudig om de knop om te draaien.

Op je 25ste sta jij al aan het hoofd van één van de grootste landbouwbedrijven van Bulgarije.

Goh, ik vergelijk mezelf niet graag met anderen. Ik wil gewoon een goed draaiend bedrijf runnen dat correcte lonen betaalt en z’n werknemers een fijn leven biedt.

(lees verder onder de foto)

Jij zet je ook in voor de lokale gemeenschap. Zo kocht je ­nieuwe wc’s voor de lokale school, nieuwe banden voor ambulances en kerstverlichting voor het dorp.

Bulgarije is geen sociaal land. We betalen weinig belastingen, maar de staat investeert ook nauwelijks in sociale voorzieningen. En vermits de staat het niet doet, probeer ik te helpen waar het kan.

Omdat je de mogelijkheden hebt?

Ja, maar ook omdat ik er baat bij heb. Als ik bijvoorbeeld in de crèche investeer, zullen er meer gezinnen blijven wonen. De standaarden voor scholen en ziekenhuizen liggen hier niet hoog, daardoor trekken veel mensen weg uit deze regio. Op die manier wordt het moeilijk om goede werkkrachten te rekruteren. Wat ik voor de gemeenschap doe, doe ik dus ook voor mezelf.

Je bent op je vierde naar Bulgarije verhuisd. Vond je dat moeilijk?

Nee, al herinner ik mij niet meer zoveel van die periode. Mijn familie heeft over de hele wereld gewoond en gewerkt, en ik heb als kind heel veel gereisd. Ik weet dat het leven overal anders is, dus was de aanpassing niet zo moeilijk.

(lees verder onder de foto)

Hoe komt dat jouw familie zo verspreid is over de hele wereld?

Omdat we gedreven worden door dezelfde spirit: als er opportuniteiten zijn om in het buitenland te werken of dingen op te starten, moet je ervoor gaan.

En welke kansen lagen er 22 jaar geleden voor jouw ouders te wenken in Bulgarije?

In 1997 was Bulgarije een Oostblokland dat zich nog niet zo lang had bevrijd van het communisme. Mijn vader werkte voor Union Minière, dat er na de val van het IJzeren Gordijn een aantal staatsbedrijven wilde privatiseren. Daar heeft mijn vader bij geholpen, en daarna zijn we van het ene zakelijk avontuur in het andere gerold. Tot ik mij op mijn twintigste over een noodlijdende boerderij ontfermde.

En dat leven wil je voortaan dus delen met een Vlaamse vrouw.

(knikt) Niet dat ik te klagen heb over de Bulgaarse vrouwen, hoor. Ik heb hier enkele relaties gehad, maar die zijn om verschillende redenen stukgelopen. En dus wilde ik eens iets nieuws proberen, zien of het met een Vlaamse vrouw wél werkt. Een tv-programma is geen klassieke manier om dat uit te zoeken, maar wel een makkelijkere. Ik kan moeilijk een tijdje naar België verhuizen om er een vrouw te ontmoeten, toch?