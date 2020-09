Waarom Veerle uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ heel wat brieven weigerde: “Eén man kon mijn vader zijn”

TV

“Ik ben nogal detailgericht: brieven met schrijffouten heb ik direct verticaal geklasseerd.” De enige vrouwelijke ‘Boer Zkt. Vrouw’ -deelneemster Veerle (30) mocht heel wat brieven ontvangen van geïnteresseerde mannen, maar het hart van de boerin laat zich niet zomaar veroveren. In een gesprek geeft de boerin toe best kritisch te zijn: “Een man moet heel wat kwaliteiten hebben, vooraleer ik verliefd word.” Ze vertelt ook over de uitdagingen van haar job en de moeilijke start die ze in het leven kende. “Toen ik geboren werd, woog ik amper 850 gram.”